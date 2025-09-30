€ 5.0811
Data actualizării: 15:52 30 Sep 2025 | Data publicării: 15:49 30 Sep 2025

Ambasadorul Africii de Sud în Franța a fost găsit mort la Paris
Autor: A.C

Ambasadorul Africii de Sud în Franța, Nkosinathi Emmanuel „Nathi” Mthethwa, a fost găsit mort la poalele hotelului Hyatt Regency, un turn înalt din zona Porte Maillot, în vestul Parisului.

Informația a fost relatată marți de publicațiile franceze Le Parisien și Le Figaro. Circumstanțele decesului nu au fost deocamdată clarificate.

Un purtător de cuvânt al poliției pariziene a refuzat să ofere detalii, în timp ce apelurile către Ambasada Africii de Sud la Paris au rămas fără răspuns. Reprezentanții hotelului Hyatt au transmis, prin intermediul unei recepționere, că instituția „nu dorește să comenteze” incidentul.

Conform site-ului oficial al ambasadei, Nathi Mthethwa a ocupat funcția de ministru al Artelor și Culturii în perioada 2014–2019. Ulterior, portofoliul său a fost extins, incluzând și domeniul sportului, pe care l-a coordonat până în 2023. Numirea sa ca ambasador la Paris a fost privită drept o continuare a carierei sale publice.

Le Parisien scrie că ambasadorul a fost dat dispărut de soția sa, după ce aceasta a primit un mesaj text de la el care i-a ridicat semne de întrebare și îngrijorare. La scurt timp după aceea, trupul său a fost descoperit în apropierea clădirii hotelului Hyatt Regency.

Reacția Africii de Sud

Departamentul de Afaceri Externe al Africii de Sud a transmis, printr-un purtător de cuvânt, că este „la curent cu rapoartele nefericite referitoare la ambasadorul Nathi Mthethwa” și că va emite o declarație oficială „de îndată ce vor exista informații confirmate”.

Autoritățile franceze urmează să deschidă o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale decesului diplomatului sud-african.

