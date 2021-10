Amânare rate şi facturi. Mircea Coşea: Colac de salvare. Dar COSTĂ!

Plata ratelor la credite se poate amâna în cazul unui nou lockdown, spune Florin Cîțu.

În caz contrar, măsura nu are sens pentru că economia funcționează. Florin Cîțu a explicat, sâmbătă, într-o conferință de presă, că anul trecut au fost amânate ratele la bancă deoarece a fost închisă economia.

„Eu am luptat tot timpul să nu închidem economia. Doar așa putem să ne permitem să avem resurse suplimentare. În momentul în care închidem economia trebuie să avem și alte măsuri”, afirmă premierul interimar.

Amânarea plății ratelor la credite are sens doar atunci când se închide economia și oamenii trebuie să stea acasă, adaugă acesta: „În acest moment nu are sens pentru că economia funcționează. Dar dacă se ajunge acolo, la un lockdown, deși eu nu cred că se va ajunge acolo, bineînțeles că această măsură este una dintre ele”.

Acelaşi lucru l-a spus premierul demis şi despre facturile la energie.

“Vom vedea care este formula optimă. L-am rugat pe ministrul Virgil Popescu să vină cu formula optimă după ce are câteva discuţii. Să vedem dacă se amână până la jumătatea verii, dacă se amână până la finalul anului viitor, dacă se împarte pe mai multe perioade.

Sunt mai multe scenarii cu care lucrăm, să vedem care e cel mai bun scenariu. Aţi văzut şi anul trecut când am început cu amânarea ratelor la credite, tot aşa am început, nu aveam o formulă iniţială, am mers pe o formulă maximă, după aceea am revenit. Nimeni nu a făcut acest lucru până acum, dar este între soluţiile pe care le propune şi Comisia Europeană şi o luăm în calcul. Formula finală o vom vedea luni”, a transmis Florin Cîţu.

Mircea Coşea: Măsură bună, dar trebuie informare exactă. Costuri mai mari

"Nu discutăm ce zice azi şi ce zice dl prim-ministru, că ne-am obişnuit cu asta. În literatura economică de specialitate, mai ales cea din anii '70, această politică se numea colac de salvare. În manuale se spunea că atunci când există o situaţie extrem de grea şi se scufundă economia, din cauza unor cheltuieli prea mari sau alte probleme complicate, e bine să arunci un colac de salvare ca societatea să rămână cu gura deasupra apei, să nu se înece. Şi să o ţii aşa până o scoţi la mal.

Măsura asta e bună, deci. Eu o aprob. Dar trebuie să spunem foarte clar că ea costă. Să nu creadă lumea că aşa se rezolvă problema! Din contră, se complică. Pentru că pentru o perioadă scapi de dări, le amâni, dar când vine scadenţa, plăteşti mai mult. În momentul de faţă ar fi necesară o astfel de măsură cu o informare exactă făcută de factorii responsabili ai Guvernului şi ai sistemului bancar că nu reprezintă o ştergere a datoriei, ci o amânare a plăţilor, la costuri mari", a precizat profesorul Mircea Coşea în exclusivitate pentru DC NEWS.