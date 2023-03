"Am fost niște victime". Cleopatra Lorințiu, despre căsnicia cu scriitorul Gheorghe Tomoze: La această chestie, niciun cuplu nu rezistă

"O întâlnire importantă a fost cea cu cel care urma să fie soțul meu, Gheorghe Tomozei, cu care am fost buni prieteni, plângeam unul pe umărul celuilalt, pentru diverse întâmplări de amor. El era în proximitatea lui Nichita Stănescu". a spus Cleopatra Lorințiu, în podcastul lui Ionuț Vulpescu.

"Era foarte intimidant"

"L-am întâlnit la Casa Scriitorilor cu câțiva ani buni înainte de a fi, l-am întâlnit în ’77, cam așa. L-am întâlnit foarte special, așa, avea un mister al lui, purta o haină de velur, era un poet pe care îl respectam, și mă intimida faptul că îl avusesem în cărțile de lectură de la școală. Asta era foarte intimidant. Și am comunicat, am scris o cronică despre cartea de iubire, apoi o cronică despre altă carte a lui, ne vedeam prin redacții, pe la Casa Scriitorilor, am fost amici, ca să zic așa, ani de zile.

Când, la un moment dat, ne-am apropiat, și în 1986 ne-am și căsătorit. Foarte ciudat, într-adevăr. A fost o întâmplare a vieții deosebită, interesantă. Deși, după aceea ne-am separat, dar asta nu a impietat cu nimic, prietenia a continuat. Ne vedeam, vorbeam, ne contraziceam, ne-am luptat să scoatem un album Nicolae Labiș împreună. Albumul acesta a apărut, într-adevăr, nesemnat. Există un album Nicolae Labiș splendid făcut, într-adevăr, apărut sub egida Uniunii Scriitorilor, care din cauza unor rivalități, lupte, nepotriviri, a apărut nesemnat. Am avut tot felul de experiențe nefericite", a povestit scriitoarea.

"Am fost niște victime amândoi"

"Pe hârtie, am fost mai mulți ani împreună, în realitate am fost mai puțini. Am fost niște victime amândoi - demolarea casei în care Tom trăia, în care trăiam toți, mama lui nu avea pensie, Tom avea o pensie de jumătate de normă, de boală, eu nu am aveam serviciu și aveam un copil mic. Trăiam la limita supraviețuirii. Pe acest fundal, vine demolarea casei care era pe strada Cluceru Udricani 6. Ei, la această chestie, niciun cuplu nu rezistă, ca să fim sinceri. El era și foarte demn. De ce avea o pensie atât de mică? Pentru că el a făcut Școala de Literatură Mihai Eminescu, a debutat foarte repede, pe la 17-18 ani, a fost în aceeași perioadă împreună cu Labiș, la această școală, împreună cu mulți alți oameni deosebiți, îi știți pe toți...", a mai spus Cleopatra Lorințiu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News