Alte țări din care SUA reduc numărul de militari, după România. Plecările din țara noastră, doar faza 1

În spatele ușilor închise, oficialii administrației au semnalat aliaților că reducerile din România reprezintă doar faza întâi, urmând ca diminuări suplimentare în Bulgaria, Ungaria și Slovacia să aibă loc cel mai devreme la jumătatea lunii decembrie, notează presa din Ucraina.

Este un calendar care ridică semne de întrebare în rândul diplomaților NATO, preocupați să evalueze ce înseamnă acest lucru pentru capacitatea de descurajare de-a lungul celei mai expuse frontiere a alianței, conform Kiev Post.

Doi oficiali occidentali familiarizați cu discuțiile dintre SUA și partenerii europeni au declarat că Pentagonul analizează o reducere modestă a forțelor, parțial deoarece armatele terestre europene sunt considerate acum mai bine pregătite decât în anii anteriori, ceea ce face ca o recalibrare limitată a prezenței americane să fie considerată „adecvată”.

Aliații au fost informați să se aștepte la o probabilitate „ridicată” de noi ajustări anul viitor

Oficialii, care au vorbit sub protecția anonimatului din cauza caracterului sensibil al comunicațiilor diplomatice, au spus că aliații au fost informați să se aștepte la o probabilitate „ridicată” de noi ajustări anul viitor, odată ce actualele desfășurări rotaționale se vor încheia. Un document diplomatic american a descris reducerile planificate în România, Bulgaria, Ungaria și Slovacia drept „marginale.”

Pentru a liniști aliații îngrijorați, oficialii administrației au subliniat că nivelurile trupelor americane din Polonia și statele baltice, cele mai fortificate poziții estice ale alianței, vor rămâne neschimbate.

Aceștia au evidențiat „cheltuielile de apărare solide” ale acestor țări și cooperarea lor strânsă cu forțele americane, subliniind că angajamentul Washingtonului față de NATO rămâne ferm.

Președintele american Donald Trump a apreciat joi că reducerea desfășurării de trupe americane în România nu este foarte importantă.

VEZI ȘI: EXCLUSIV PACEA DE LA BUCUREȘTI! Ciuvică a aflat de ce pleacă o parte din militarii americani din România

El a răspuns astfel la întrebările jurnaliștilor aflați la bordul avionului prezidențial Air Force One.

SUA au anunțat miercuri o reducere a prezenței lor militare pe frontul estic al Europei, și în primul rând în România, cu toate că războiul din Ucraina continuă să facă ravagii.