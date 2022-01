Alexandru Rafila: România a intrat în valul 5. Înregistrăm o creştere rapidă

"În mod evident a intrat în valul 5. Am discutat de câteva sute de cazuri pe zi, acuma discutăm de câteva mii de cazuri pe zi, chiar dacă pare că situaţia s-a stabilizat de vreo patru, cinci zile asta înseamnă că lucrurile au revenit la normal. Vă spun apropos acel număr de reproducere bazal, ţineţi minte că am tot discutat, e pe la 1.70, deci foarte, foarte mult, am crescut de la 0,7 la 1,7 ceea ce demonstrează că este o creştere rapidă în România.

Suntem pe unul dintre cele mai rapide trenduri de creştere din Europa şi nu mă refer doar la Uniunea Europeană, suntem pe locul doi sau trei aşa că nu avem încă niciun motiv să ne relaxăm, ci dimpotrivă trebuie să fim extrem de atenţi", a declarat, duminică seara, la Antena 3, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila.

4.712 noi cazuri de infectare cu COVID în ultimele 24 de ore, 14 decese

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 4.712 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 1.324 mai puțin decât în ziua anterioară. Sunt Raportate 14 decese, iar la ATI sunt internate 408 persoane.

În total, până duminică, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.844.537 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintre care 14.229 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 1.758.184 de pacienți au fost declarați vindecați.

Numărul persoanelor considerate vindecate este cel din 08.01.2022, pentru data de astăzi nu a putut fi calculat din cauza unor rectificări apărute în platforma electronică dedicată.

Până duminică, 59.011 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 08.01.2022 (10:00) – 09.01.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 14 decese (9 bărbați și 5 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Bistrița-Năsăud, Brăila, Dolj, Gorj, Mureș, Prahova, Sibiu, Suceava și Municipiul București. Dintre cele 14 decese, 2 au fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 ani, 4 la categoria de vârstă 60-69 ani, 5 la categoria de vârstă 70-79 ani și 3 la categoria de vârstă peste 80 ani.

13 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar un pacient decedat nu a prezentat comorbidități. Din totalul de 14 pacienți decedați, doar unul a survenit la o persoană vaccinată, grupa de vârstă 60-69 ani, având comorbidități asociate. Nu au fost raportate decese anterioare intervalului de referință.

În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 2.565, cu 141 mai mult decât în ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 408 persoane, cu 2 mai mult decât în ziua anterioară. Dintre cei 408 pacienți internați la ATI, 30 au certificat care atestă vaccinarea. Din totalul pacienților internați, 108 sunt minori, 99 fiind internați în secții, cu 6 mai mult decât în ziua anterioară și 9 la ATI, similar cu ziua anterioară.



Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 11.195.350 de teste RT-PCR și 6.324.496 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 16.178 de teste RT-PCR (5.148 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 11.030 la cerere) și 24.934 de teste rapide antigenice.

Pe teritoriul României, 24.333 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 3.092 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 49.005 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 64 de persoane.

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 23.834 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 (coronavirus): 2.557 în Italia, 16.951 în Spania, 206 în Marea Britanie, 132 în Franța, 3.125 în Germania, 97 în Grecia, 49 în Danemarca, 37 în Ungaria, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 11 în SUA, 9 în Suedia, 146 în Austria, 22 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 75 în Elveția, 5 în Turcia, 2 în Islanda, 2 în Belarus, 8 în Bulgaria, 42 în Cipru, 4 în India, 5 în Ucraina, 9 în Emiratele Arabe Unite, 17 în Republica Moldova, 3 în Muntenegru, 218 în Irlanda, 5 în Singapore, 5 în Tunisia, 14 în Republica Coreea, 2 în Bosnia și Herțegovina, 2 în Serbia, 8 în Croația, 6 în Portugalia, 6 în Polonia și câte unul în Argentina, Luxemburg, Malta, Brazilia, Kazakhstan, Republica Congo, Qatar, Vatican, Egipt, Pakistan, Iran, Slovenia, Federația Rusă, Finlanda, Kuweit și Nigeria. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 201 cetățeni români aflați în străinătate, 40 în Italia, 19 în Franța, 43 în Marea Britanie, 60 în Spania, 14 în Germania, 2 în Belgia, 3 în Suedia, 5 în Irlanda, 2 în Elveția, 3 în Austria, unul în SUA, unul în Brazilia, unul în Republica Congo, unul în Grecia, unul în Iran, unul în Polonia, unul în Bulgaria, unul în Nigeria, unul în Turcia și unul în Croația au decedat.

Dintre cetățenii români confirmați cu infecție cu noul coronavirus, 798 au fost declarați vindecați: 677 în Germania, 90 în Grecia, 18 în Franța, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Namibia, unul în Luxemburg, unul în Tunisia și unul în Argentina.

