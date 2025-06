Alexandru Cumpănașu, achitat definitiv

Alexandru Cumpănașu a fost achitat definitiv joi de Curtea de Apel București, în dosarul în care a fost trimis în judecată de DNA după ce ar fi mințit că are studii superioare pentru a se angaja expert IT într-un proiect cu fonduri europene derulat la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA).

Trimis în judecată în decembrie 2022 pentru săvârșirea infracțiunii de participație improprie (în forma instigării) la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, Alexandru Cumpănașu a fost achitat inițial de Tribunalul București în iunie 2024, decizia fiind menținută joi de Curtea de Apel București, cu o modificare a infracțiunii, reținându-se forma participației improprii (în forma complicității).



Conform DNA, în cursul anului 2016, în contextul implementării de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în parteneriat cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative a unui proiect finanțat din fonduri europene ce avea ca obiect 'Consolidarea cadrului pentru creșterea calității serviciilor publice și pentru stabilirea dezvoltării la nivel local', Alexandru Cumpănașu l-ar fi determinat pe responsabilul de proiect să-l angajeze pe un post de expert IT, în condițiile în care acesta nu îndeplinea cerințele fișei postului (acelea de a deține o diplomă de studii universitare și de a avea experiență în specialitate de minim 1 an).



Ulterior, deși Cumpănașu ar fi promis de mai multe ori că va aduce documentele respective care să ateste îndeplinirea condițiilor de angajare, nici până la data finalizării proiectului nu a făcut acest lucru.



Procurorii mai susțineau că Alexandru Cumpănașu ar fi obținut pe nedrept suma de 308.630 lei cu titlu de retribuție pentru activitatea depusă în calitate de expert IT în proiectul respectiv.

