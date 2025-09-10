Alertă în Praid încă 30 de zile. Accesul rămâne interzis

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU) Praid a decis prelungirea stării de alertă pe teritoriul comunei pentru încă 30 de zile, în contextul situaţiei de urgenţă provocate de inundarea salinei din localitate de către apele pârâului Corund

Potrivit unei informări transmise miercuri de Instituţia Prefectului judeţului Harghita, starea de alertă a fost prelungită la Praid pentru perioada 10 septembrie - 10 octombrie, inclusiv.



Pe durata stării de alertă, autorităţile vor mobiliza toate forţele şi resursele necesare pentru executarea lucrărilor care se impun şi vor informa constant populaţia şi localităţile învecinate despre evoluţia situaţiei.

Acces interzis





Accesul în zona afectată, inclusiv în Canionul de Sare, rămâne interzis, iar autorităţile locale sunt pregătite să acorde asistenţă persoanelor şi gospodăriilor situate în aval de perimetrul afectat, dacă situaţia o va impune, precizează sursa citată.



În informarea Instituţiei Prefectului se mai arată că "este asigurată monitorizarea permanentă a evoluţiei fenomenului, a parametrilor apei din pârâul Corund şi cursurile de apă din aval de către Administraţia Bazinală de Apă Mureş, SALROM - Salina Praid, CLSU Praid şi Inspectoratul pentru Situaţii de urgenţă Oltul al judeţului Harghita".

Prima stare de alertă în 8 mai





Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Praid a instituit pentru prima dată stare de alertă în localitate pe 8 mai, când au început infiltraţiile în subteran, în urma ploilor abundente.



Ulterior, după inundarea salinei de apele pârâului Corund, starea de alertă a fost prelungită periodic.



În urmă cu o lună, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Harghita a decis revenirea acasă a populaţiei evacuate din zona Salinei Praid, după ce a fost aprobată o procedură de monitorizare, alarmare şi evacuare, pe baza recomandărilor experţilor internaţionali, notează Agerpres.

