Alertă alimentară: Produs folosit în curele de detoxifiere, retras de la vânzare - Foto

Un produs considerat bun pentru sănătate a fost retas din magazine. ANSVSA anunță retragerea de la vânzare a produsului Ceai Matcha 80g, producător: THS, nr. lot/cod de bare: 25.11.2024.

Motivul retragerii este procentajul ridicat de benzo(a)piren și hidrocarburi policiclice. Acești compuși sunt cancerigeni pentru om.

Ceaiului Matcha este folosit în curele de detoxifiere și este cunoscut pentru că este un bun antioxidant și are numeroase cu beneficii pentru sănătăte. ANSVSA îi îndeamnă pe cei care au cumpărat acest produs să îl returneze în magazine.

Mircea Badea, impresionat de o instituție din România: Am rămas pur și simplu șocat

Mircea Badea a spus că este impresionat de o instituție din România. De această dată, realizatorul TV nu era ironic.

Mircea Badea s-a referit la ANSVSA (Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor) Constanța. El a spus că a sunat acolo pentru a raporta un caz cu un cățel, dar nu se aștepta să se întâmple ceva.

„Vreau să am niște cuvinte de laudă pentru o instituție din România. De data aceasta, susțin pe bune. Am fost plăcut surprins de o instituție din România, mă rog, de oamenii care lucrează acolo. Este vorba despre ANSVSA, care se ocupă de animale, din județul Constanța. Le-am sesizat un caz cu un cățel care, cel mai probabil, fusese atacat de un bursuc. Era un caz foarte nasol dintr-un sătuc din județul Constanța. Oamenii de la ANSVSA Constanța au fost extraordinari pentru cățelul respectiv. Am rămas pur și simplu șocat. Eu am sesizat cazul așa ca... să sesizez, vă dați seama... Nu m-am așteptat chiar să se întâmple ceva. Dar da, s-a întâmplat. Foarte tari”, a zis Mircea Badea la Antena 3, în cadrul emisiunii „În gura presei”. Vezi mai mult AICI.

Îngheţata Haagen-Dazs Plain Vanilla, retrasă. ANSVSA, precizare despre alertele primite de România

Loturi de îngheţată Haagen-Dazs Plain Vanilla au fost retrase de la comercializare, de la mijlocul lunii iulie, de şapte reţele de supermarketuri, la cererea producătorului, General Mills, ca urmare a detectării unor urme de oxid de etilenă (ETO), conform anunţurilor postate de retaileri pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

În prezent, România nu a primit nicio alertă pe sistemul rapid de alertă european privind retragerea altor loturi de îngheţată din aceeaşi marcă, susţin reprezentanţii ANSVSA, potrivit Agerpres. În perioada 12-14 iulie, lanţurile de supermarketuri Auchan, Selgros, Carrefour, Mega Image, Cora, Kaufland şi Profi au anunţat că General Mills efectuează o rechemare voluntară a produselor de îngheţată Haagen-Dazs Plain Vanilla (vanilie simplă) în România din cauza unei probleme de neconformitate din partea unui furnizor de extract de vanilie.

„Această decizie a fost luată ca urmare a detectării unor urme de oxid de etilenă (ETO). După ce a investigat în mod proactiv această problemă pentru a determina sursa, General Mills ia măsura de precauţie de a retrage în mod voluntar toate loturile afectate de HaagenDazsTM din toate punctele de vânzare din România. Investigaţiile amănunţite întreprinse de General Mills cu privire la cauza principală a acestei probleme de neconformitate au indicat că nivelurile de urme de ETO pot fi depistate la un ingredient (extract de vanilie) asigurat de către unul dintre furnizori. Nivelurile substanţei detectate depăşesc cu puţin limitele de detecţie analitică. Având în vedere această situaţie, produsul Haagen-DazsTM Plain Vanilla, pahar (460 ml), cu toate BBD (termen de valabilitate) înainte de 21/05/2023, sunt rechemate imediat de pe piaţă. La Haagen-Dazs, calitatea şi siguranţa alimentelor reprezintă prioritatea noastră principală. Haagen-Dazs nu foloseşte ETO în niciunul dintre produsele sale şi respectă toate reglementările privind siguranţa alimentară şi standardele stricte din fiecare piaţă în care operăm, inclusiv România. (...) Clienţii care au cumpărat unul dintre aceste produse pot returna produsul sau chitanţa la locul de cumpărare pentru o rambursare completă”, se arăta în cererile de rechemare postate pe site-ul ANSVSA. Vezi mai mult AICI.

