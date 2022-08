Mircea Badea, impresionat de o instituție din România: Am rămas pur și simplu șocat

Mircea Badea s-a referit la ANSVSA (Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor) Constanța. El a spus că a sunat acolo pentru a raporta un caz cu un cățel, dar nu se aștepta să se întâmple ceva.

„Vreau să am niște cuvinte de laudă pentru o instituție din România. De data aceasta, susțin pe bune. Am fost plăcut surprins de o instituție din România, mă rog, de oamenii care lucrează acolo. Este vorba despre ANSVSA, care se ocupă de animale, din județul Constanța. Le-am sesizat un caz cu un cățel care, cel mai probabil, fusese atacat de un bursuc. Era un caz foarte nasol dintr-un sătuc din județul Constanța. Oamenii de la ANSVSA Constanța au fost extraordinari pentru cățelul respectiv. Am rămas pur și simplu șocat. Eu am sesizat cazul așa ca... să sesizez, vă dați seama... Nu m-am așteptat chiar să se întâmple ceva. Dar da, s-a întâmplat. Foarte tari”, a zis Mircea Badea la Antena 3, în cadrul emisiunii „În gura presei”.

VEZI ȘI: Rafila, declarații iodură potasiu. Badea demontează un fake news: Cu toată dragostea, dar nu mai pot

Mircea Badea a reacționat după ce unii au spus că populația s-a panicat după declarațiile lui Alexandru Rafila privind iodura de potasiu.

„Cu toată dragostea, dar nu mai pot cu subiectul cu iodura de potasiu. Nu am nicio străbatere cu domnul Rafila, nu m-am intersectat cu el niciodată, nu am avut niciodată vreo simpatie, nici vreo antipatie. Dar toată frăsuiala cu „vai, ce a zis Rafila” mi se pare atât de penibilă... și atât de artificial umflată...

Până la urmă, omului i s-a pus o întrebare în contextul dilelii comunicaționale și isteriei pe bază de Zaporojie. Fusese întrebat despre pastilele de iod și omul a răspuns. Ce a făcut?! Cică s-a isterizat populația. Care populație s-a isterizat?! Ați văzut cetățeni isterici umblând despletiți zicând „aoleu, aoleu, pastile de iod!” Eu nu am văzut. Unde erau cetățenii ăștia isterizați? A... că or fi dat telefoane pe la medicii de familie mai mult decât de obicei... asta e, se întâmplă”. Auzi, dar poate vine înapoi Vlad Voiculescu... eu vreau... Beton așa. Sunt fan. Susțin”, a zis Mircea Badea.

Distribuirea de pastile de iodură de potasiu se face în scopul administrării la populația de până în 40 de ani NUMAI în caz de expunere după un incident nuclear. Este contraindicată administrarea preventivă a comprimatelor

Încă de la începutul conflictului din Ucraina, Ministerul Sănătății s-a preocupat de procurarea pastilelor de iod și a inițiat o campanie de informare a populației referitoare la modul de utilizare a acestora. Distribuția către populație se face în mod gratuit pe baza prescripției eliberată de către medicul de familie. Aceasta nu este o noutate, ordinul de ministru care reglementează activitatea este în vigoare încă din 23 iunie 2022. Pastilele de iod se eliberează în peste 2.500 de farmacii, lista acestora regăsindu-se pe site-ul Ministerului Sănătății.

CITEȘTE ȘI: Iodură de potasiu. Gabriel Diaconu, medic specialist psihiatru, a intervenit după declarațiile lui Rafila

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News