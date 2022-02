Alba. Refugiații recunoscători, cu lacrimi în ochi, pentru ajutorul primit (VIDEO)

”Suntem aici voluntari și oameni cu inimă mare să-i întâmpinăm pe o parte din refugiații care trec prin Teiuș. Este o acțiune complet voluntară și constituită din mai multe grupuri, unii din Alba Iulia, cum sunt și eu și alții din comunitatea din Teiuș. Oamenii sunt în așteptare să întindă o mână cu bunătate acestor oameni care se află într-o situație în care nimeni nu și-ar dori să fie. Au fost aduse mâncare, medicamente, la inițiativa oamenilor care au dorit să se implice. Profit de această ocazie pentru a face un apel pentru cei care doresc să se implice pentru că lucrurile se desfășoară tot mai complex și se pare că ceea ce este mai rău abia urmează să vină și în mod sigur în Alba Iulia vom avea refugiați, în special copii”, a spus Cristian Mladin, scrie Ziarul Unirea.

Ucrainenii, emoționați până la lacrimi

Surprinși de gestul oamenilor, ucrainienii au primit ajutoarele cu lacrimi în ochi, mulțumindu-le celor care s-au gândit la ei în aceste momente grele.

”Tare bine ne-au primit românii, vă mulțumim”, a spus emoționată una dintre femeile din tren, în timp ce compatrioata ei a spus ”spasiba” cu ochii în lacrimi.

Acțiuni similare au avut loc în această seară și în gara din Aiud și Războieni, unde oamenii au dat pachete refugiaților ucrainieni aflați în tranzit în tren.

Voluntarii din Alba s-au mobilizat exemplar, aceștia coordonându-și acțiunile pe grupul de Facebook ”Uniți pentru Ucraina – Alba Iulia”. Toți cei care doresc să se implice pentru ajutorarea oamenilor care fug din iadul războiului sunt bineveniți.

Ștefan Mandachi, ajutor pentru refugiați

"M-am împrietenit cu toți copiii! Am râs, am glumit. Numai ei știu ce spaimă au tras. Ce vină au ei că un dezaxat a declanșat valuri de sânge? Toți ucrainienii pot servi o masă caldă gratuită la noi. Toți câinii sunt la fel de bineveniți, inclusiv în hotel. Am pregătit țarcuri!

Dacă oferiți cazare, masă, dar mai ales TRANSPORT din Suceava în țară, sunați-l pe Alex: +40 (742) 696 939. El întocmește listele, transportul e din Suceava!. Avem 50 locuri cazare plus masă chiar acum! IMPORTANT: am luat în echipă un translator, care va sta nedezlipit, lângă responsabilul nostru. Pot suna direct refugiații - +40 (742) 696 939 - vor vorbi în limba lor. Citește mai multe AICI.

