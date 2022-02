Ștefan Mandachi, ajutor pentru refugiați: "Toți ucrainienii pot servi o masă caldă gratuită la noi!" / Unde se pot dona bani

"M-am împrietenit cu toți copiii! Am râs, am glumit. Numai ei știu ce spaimă au tras. Ce vină au ei că un dezaxat a declanșat valuri de sânge? Toți ucrainienii pot servi o masă caldă gratuită la noi. Toți câinii sunt la fel de bineveniți, inclusiv în hotel. Am pregătit țarcuri!

Dacă oferiți cazare, masă, dar mai ales TRANSPORT din Suceava în țară, sunați-l pe Alex: +40 (742) 696 939. El întocmește listele, transportul e din Suceava!. Avem 50 locuri cazare plus masă chiar acum! IMPORTANT: am luat în echipă un translator, care va sta nedezlipit, lângă responsabilul nostru. Pot suna direct refugiații - +40 (742) 696 939 - vor vorbi în limba lor.

Alimente (neperisabile, necongelate) se pot trimite la Mandachi Hotel (str. Sofia Vicoveanca, 107, Suceava). Foarte mulți vor să ajute cu bani. Am depus o cerere scrisă la Consulatul Ucrainei să ne emită o listă semnată cu refugiați (să aibă acest statut oficial). Noi strângem în conturile Fundației Umanitare “Jeni Mandachi”. Obligatoriu, de scris la plată “”UCRAINA”. Banii vor ajunge la refugiați doar dacă scrie clar “UCRAINA”.

RO52BTRLRONCRT0496865701 – RON

RO02BTRLEURCRT0496865701 – EUR

RO57BTRLGBPCRT0496865701 – GBP

Maximă atenție la conturi, în general, mai există infractori care pot modifica litere. Donați doar în surse foarte sigure, verificate, verificabile. Ar fi nevoie de 60 - 70 saltele. Un magazin mare de bricolaje sau cine ar putea să le imprumute, ar ajuta: +40 (742) 696 939", a scris Ștefan Mandachi pe Facebook.

Spitalele Mitropoliei Moldovei oferă și ele servicii medicale gratuite pentru refugiați

Aşezămintele medicale ale Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei asigură servicii medicale gratuite pentru refugiații care vor ajunge la Iași și care au nevoie de asistență medicală. În plus, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei are nevoie de studenți voluntari care cunosc ucraineana sau rusa, scrie Mediafax.

"Dată fiind situația creată de contextul invadării Ucrainei, aşezămintele medicale Providența (Policlinica, Spitalul și Fundația Medicală) vor asigura servicii medicale gratuite pentru refugiații care vor ajunge la Iași și care au nevoie de asistență medicală. Prioritate au femeile însărcinate și copiii. Medicii noștri îi vor ajuta voluntar pe cei aflați într-o astfel de încercare, oferindu-le consultații și alte servicii medicale necesare”, transmite, într-un comunicat, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei.

Structurile medicale vor cere actul de identitate și vor acorda aceste servicii cu programare.

"De asemenea, avem nevoie de sprijinul unor studenți voluntari care să știe ucraineană sau rusă”, adaugă sursa citată.

