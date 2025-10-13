Agitație în Parlament! Autoritățile au intervenit în forță în timpul discursului lui Trump

Discursul lui Donald Trump a fost întrerupt după ce un membru al opoziției din Knesset a ridicat o foaie de hârtie pe care scria „Recunoașteți Palestina!”

Autoritățile au evacuat mai multe persoane din Knesset.

În timpul discursului președintelui Statelor Unite, autoritățile israeliene au reținut mai multe persoane care s-au ridicat și au protestat împotriva intervenției lui Trump.

„Ce eficienți sunt!”, a remarcat Donald Trump, după momentul de agitație din sală.

Președintele Knessetului, Amir Ohana, a strigat apeluri la ordine în mijlocul huiduielilor puternice la adresa parlamentarului protestatar, care a fost escortat rapid afară din sală.

Ohana a fost auzit rostind numele lui Ofer Cassif, un politician de stânga, însă nu a fost clar cine anume a fost evacuat. Potrivit presei locale, ar fi putut fi doi membri ai Knessetului.

„Acesta este răsăritul istoric al unui nou Orient Mijlociu”, a declarat Donald Trump.

El și-a exprimat recunoștința față de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, pe care l-a numit „un om de un curaj excepțional”.

Din public s-au auzit strigăte de „Bibi”, porecla premierului israelian.

Trump le-a mulțumit, de asemenea, națiunilor arabe care au contribuit la negocieri. El a vorbit despre cooperarea dintre ele ca despre „un triumf incredibil”.

„De acum înainte, va fi epoca de aur a Israelului,” a adăugat el, „dar și epoca de aur a întregii regiuni”.

