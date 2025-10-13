€ 5.0903
|
$ 4.3905
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 14:45 13 Oct 2025 | Data publicării: 14:27 13 Oct 2025

Agitație în Parlament! Autoritățile au intervenit în forță în timpul discursului lui Trump
Autor: Anca Murgoci

President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu
 

Autoritățile au evacuat mai multe persoane din Parlamentul din Israel.

Discursul lui Donald Trump a fost întrerupt după ce un membru al opoziției din Knesset a ridicat o foaie de hârtie pe care scria „Recunoașteți Palestina!”

Autoritățile au evacuat mai multe persoane din Knesset.

În timpul discursului președintelui Statelor Unite, autoritățile israeliene au reținut mai multe persoane care s-au ridicat și au protestat împotriva intervenției lui Trump.

„Ce eficienți sunt!”, a remarcat Donald Trump, după momentul de agitație din sală.

Președintele Knessetului, Amir Ohana, a strigat apeluri la ordine în mijlocul huiduielilor puternice la adresa parlamentarului protestatar, care a fost escortat rapid afară din sală.

Ohana a fost auzit rostind numele lui Ofer Cassif, un politician de stânga, însă nu a fost clar cine anume a fost evacuat. Potrivit presei locale, ar fi putut fi doi membri ai Knessetului.

Acesta este răsăritul istoric al unui nou Orient Mijlociu”, a declarat Donald Trump.

El și-a exprimat recunoștința față de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, pe care l-a numit „un om de un curaj excepțional”.

Din public s-au auzit strigăte de „Bibi”, porecla premierului israelian.

Trump le-a mulțumit, de asemenea, națiunilor arabe care au contribuit la negocieri. El a vorbit despre cooperarea dintre ele ca despre „un triumf incredibil”.

„De acum înainte, va fi epoca de aur a Israelului,” a adăugat el, „dar și epoca de aur a întregii regiuni”.

 

VEZI AICI DETALII - BREAKING NEWS Update: Netanyahu: „Trump va rămâne în istorie”. Președintele SUA: „E sfârșitul unei ere a terorii și a morții” / live

 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Mamă și copilul său de 2 ani, spulberați pe o trecere de pietoni în București
Publicat acum 21 minute
Tânăr din București, speriat după ce Poliția i-a bătut la ușă: MApN cheamă la instrucție. Amendă de 4.000 de lei dacă nu vă prezentați
Publicat acum 21 minute
Analfabetismul funcțional: Prof. univ. dr. Lavinia Betea, cauze și soluții posibile, la DC Edu - VIDEO
Publicat acum 23 minute
MAI, proiecte de 3 miliarde de euro prin programul SAFE: Armament, drone și altele
Publicat acum 41 minute
Impact devastator între două trenuri în Slovacia: Aproape 100 de persoane rănite, două în stare critică
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 17 minute
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat pe 12 Oct 2025
O viperă care a mușcat un bărbat beat criță a murit din cauza intoxicației cu alcoolul din sângele acestuia
Publicat pe 11 Oct 2025
Ce pensie avea Marinela Chelaru, actrița care a murit la 66 ani. „Uitați-vă, vă rugăm, la aceste momente!”
Publicat pe 11 Oct 2025
Moartea lui Roei Shalev zguduie Israelul. A supraviețuit masacrului comis de Hamas, dar a căzut victimă unui alt război
Publicat acum 5 ore si 59 minute
A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close