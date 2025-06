Adrian Voican (ANAT): Uniformizarea turismului la cota maximă standard a TVA de 19% este o măsură proastă 

E clar că acest guvern trebuie să facă ceva, toți știm, dar am vrea să nu ne afecteze pe noi direct, dacă se poate. Ori, măsurile care, de exemplu, sunt preconizate - uniformizarea turismului la cota maximă standard de 19%, adică o creștere de la 9% la 19%, este o măsură proastă din punctul nostru de vedere, pentru că am studiat ce s-a întâmplat în Europa. Au aplicat-o și nemții și nu au mai știut cum să facă să revină la început de 2026 la 7%, după ce au crescut de la 12%, la 19%, a arătat Voican.



El a atras atenția că o astfel de măsură, de majorare a TVA, nu poate fi aplicată într-un domeniu cu risc mare de evaziune fiscală, cum este cel al restaurantelor și pensiunilor, întrucât multe dintre acestea ar putea să se refugieze în zona gri sau chiar neagră.



Nu merge într-un domeniu cu mare risc de evaziune fiscală, cum este zona restaurantelor, să zicem, sau a pensiunilor sau așa ceva. Nu poți decât să colectezi punând niște taxe mici și sperând că oamenii se conformează, pentru că, dacă riscul de a da faliment e atât de mare, mulți se vor refugia în economia neagră sau gri, fără discuție. Decât să moară business-uri întregi, investiții, oameni și angajați, ne pare rău să o spunem, nu ne dorim asta, dar ăsta e primul subterfugiu - să se ducă în zona gri - și ar fi păcat de toată evoluția asta. Am fost în multe țări învecinate și să știți că România e mult mai fiscalizată acum decât era în trecut chiar în comparație cu multe țări, a susținut vicepreședintele ANAT.



De asemenea, Adrian Voican a atenționat că modificarea TVA la mijlocul sezonului va crea 'o bulibășeală completă', iar cel mai afectat va fi incoming-ul românesc.



Guvernul are o regulă: să nu aplice măsuri fiscale mai devreme de șase luni. Tarifele în acest moment sunt date, vândute. Să schimbi TVA-ul în mijlocul sezonului va crea o bulibășeală completă. De asemenea, cel mai și cel mai grav este pentru incoming-ul românesc. Acolo nu e că mâine se duce turistul la recepție și e mai scump cu 10% și nu mai are bani să cumpere. Acolo prețurile sunt date, pachetele sunt vândute, iar a schimba regula jocului din mers presupune că cineva va pierde banii ăștia. Și anume bietul operator de incoming dintre cei foarte puțini care există - poate sunt 50 de firme care fac incoming în România din 3.000 de agenții de turism - și care și-a pus pielea la saramură riscând și dând niște tarife partenerilor străini. Sunt contractuale, nu poți să-i spui 'Hei, știi, la noi s-a schimbat TVA-ul, așa că vă mărim prețul.' Îți râde în nas, nu există așa ceva, îți asumi. Și ce înseamnă îți asumi? Pierzi. Adică în loc să stimulăm incoming-ul, îl omorâm. Eu nu vreau să spun aici niște vorbe care să pară foarte bombastice, dar așa e, a explicat acesta.



Oficialul ANAT a subliniat că operatorii de incoming sunt disperați mult mai rău, întrucât sunt în tipar cataloagele cu oferte de turism pentru anul viitor.



Oamenii sunt disperați mult mai rău în incoming, unde în momentul acesta sunt în tipar cataloagele pentru 2026. Nemții cumpără la Early Booking pachetele 2026 începând cu august. Deci, alea-s tipărite. Nu există că le tipărim, dar le mai schimbăm pe parcurs. Nu merge în Germania joaca asta. Te scoate din catalog 10 ani. Zice 'Mai venim când vă puneți la punct'. Deci, miza e foarte mare, dar sigur că noi suntem niște amendabili și niște plătitori de taxe care avem o voce care se aude, dar se merge mai departe. Turismul este la 'și altele' și sunt lucruri mult mai grave și importante în acest moment care trebuie echilibrate probabil decât turismul, dar turismul este și o mare șansă pentru România, pentru că e greu să faci acum o fabrică de pantofi profitabilă în România, dar să consumi în România banii făcuți în alte economii nu e mult mai simplu? Să zâmbești și să faci o promovare și să-i aduci pe oameni în hotelurile care la momentul ăsta au un grad de ocupare mediu de 30% pe an? Am putea să facem ceva, avem infrastructura, am putea doar să ne vindem mai bine și chiar poate puțin mai scump, nu ca o țară foarte ieftină pentru că nu e atât de cunoscută și dorită. Deci, primul sacrificat pare să fie turismul de incoming, dacă apar aceste măsuri, pentru că nu există o alternativă pentru ei de a mări prețurile de mâine. Nu știu dacă guvernanții gândesc că mărirea TVA-ului de la 1 iulie, august, septembrie, octombrie - nu contează - nu se poate transfera turistului final și cineva își va rupe gâtul aplicând noile reglementări, a transmis Adrian Voican.



