Adrian Năstase, în doliu! Mesaj dureros

Adrian Năstase a anunțat pe rețelele de socializare trecerea în neființă a surorii sale, Dana-Marina Barb, evocând suferințele prin care aceasta a trecut și rolul de sprijin pe care l-a avut în viața lui.

"Dana-Marina Barb era sora mea. A plecat. Era cu trei ani mai mică. A suferit mult in viață. Inclusiv pentru mine, in vremea dosarelor si a închisorilor. A indurat multe, in ultimii ani, si din motive de sănătate. Fiica ei, Anda, i-a fost tot timpul alături.

Pentru mine a fost mereu un punct de sprijin si un sfătuitor, mai ales după moartea părinților.

O inmormântăm astăzi cu un gând de suferință si de iubire, cu speranța că Dumnezeu ii va inchide rănile si o va odihni!

PS Am adăugat si două poze – una din copilăria noastră si alta cu fiica ei, Anda", a scris Adrian Năstase pe site-ul său.