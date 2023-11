Adrian Minda, un român ajuns în Germania: "Mi-au dat salariul pe geamul mașinii. Lucram și 18 ore pe zi"

Adrian Minda a povestit în emisiunea "Departe de România" cum a visat să emigreze în Emisfera Sudică, însă viața a avut alte planuri pentru el și familia sa, ajungând astfel în Germania, unde este stabilit de mai bine de un deceniu.

”Povestea noastră începe în 1998, după ce ne-am căsătorit, ne pregătisem de emigrare pentru Noua Zeelandă sau Australia, pe vremea respectivă, ca tânără familie. Și pentru asta am urmat cursuri de limba engleză, că de aici a plecat totul. Între timp ni s-a născut primul copil și am cam abandonat ideea, am achiziționat niște câini, ne-am transformat în crescători de câini, ne-am făcut o căsuță în România și am cam lăsat-o moale cu emigrarea.

Ne-a fost ok, dar odată cu nașterea celui de-al treilea copil a început să fie din ce în ce mai problematic, sigur, situația financiară. Pentru că perioada aceea, cu criză economică, inflație, ne-a fost greu și ne-am văzut așa fugi ori luptă. Iar singura posibilitate de a ajunge undeva a fost, printr-o minciună, că sunt măcelar, și așa am ajuns în Germania, într-un abator, unde am lucrat și 18 ore pe zi, cel mai mult, dar în primul an”, a mărturisit Adrian Minda.

De la 1.200 de lei la 1.600 de euro

De altfel, acesta a precizat că în urmă cu ani, abatoarele nu erau foarte verificate de către autorități, iar acestea externalizau munca, inclusiv în România. ”Eram angajat în România, detașat în Germania. Și astfel, nu răspundeau de angajații firmelor din România, de orele muncite de noi”, a mai spus românul, subliniind că salariul nu era nici la nivelul României, nici la cel al Germaniei, ci între acestea.

”Primul meu salariu a fost în mână, pe geamul mașinii, într-o parcare. Am ieșit de la lucru și am venit salarizării și omul mi-a întins un plic cu 1.600 de euro. Eu plecasem din România de la 1.200-1.300 de lei, în 2012”, a mai spus românul, pentru care plecarea în Germania a fost prima ieșire din țară, dar că de atunci a tot umblat prin Europa.

”A fost un șoc bun pentru mine, eu am venit singur aici, familia mi-a rămas patru ani acasă și mi-a fost mai greu. Din 1 septembrie 2015 mi-am adus familia și suntem împreună aici.

Noi am fost o familie cu trei copiii, care am beneficiat de șansa de a fi protejați de statul german, și o spun fără rușine și cine nu înțelege fenomenul de protecție socială nu știe ce vorbește.

Ideea este foarte simplă, dacă o familia nu se descurcă cu bani și lucrează, Soția mea nu a cunoscut limba germană și i-a fost foarte greu să se integreze, eu am lucrat mereu, nu am avut timp de învățat. Statul german a spus că trebuie să lucrezi, am spus ok, absolut normal, dar trebuie să învățăm limba, așa că ei au zis ok, vă dăm minimul de care aveți nevoie să învățați.

Și a făcut cursuri cam un an jumate până am ajuns la nivelul B2, iar acum soția poate munci ca asistentă în stomatologie, ceea ce a făcut și în România”, a mai povestit românul.

