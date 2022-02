Adrian Majuru postează un aforism tulburător, menit să aline suferința pierderii doctorului Radu Ciudin

Cardiolog la Fundeni, dr. Radu Ciudin a format generații de studenți şi medici tineri, a realizat premiere științifice în medicină, avea o largă recunoaștere internațională, fiind membru Titular al Societății Britanice de Cardiologie, Ambasador al cardiologiei de elită din România și Membru al Societății Americane de Pacing şi Electrofiziologie.

Istoricul Adrian Majuru povestește cum a fost ajutat de medicul Ciudin, în proiectele expoziționale de la muzeul Victor Babeș sau Minovici, și cum au creat un episod nou în muzeologie: ”Vino și ascultă-ți inima la Muzeul Victor Babeș!”.

”A fost blând, discret, un doctor care și-a dedicat întreaga activitate profesională pacienților, un om iubit și respectat. Dumnezeu să îl odihnească în pace! Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate”, scrie Adrian Majuru.

În finalul postării, istoricul amintește un aforism menit să aline suferința celor care au pierdut un prieten sau o rudă, odată cu dispariția dr. Ciudin:

”Si pentru ca era foarte preocupat, precum profesorul Francisc Rainer la vremea lui, de ceea ce este suflet si ce devine conștiința după moarte, in aceasta zi mi-am amintit de un aforism sufit, care descrie aceasta trecere: "Când inima-și plânge ce-a pierdut, sufletul râde la ce-a găsit".

Iată, integral, postarea lui Adrian Majuru, pe pagina sa de Facebook:

O veste foarte trista am primit-o in cursul zilei de ieri si pret de multe ore nu am crezut-o! Plecarea neasteptata a unui prieten indepartat, in sensul ca il stii prin preajma, si il poti atinge cu mana atunci cand esti nesigur si el este acolo, sa-ti vorbeasca, sa te sprijine insa discret, retras, aproape ascuns in clarobscur. Asa a fost pentru mine medicul Radu Ciudin. In vremuri complicate pentru Muzeu mi-a oferit sfaturi, postand adesea incurajari pe aceasta pagina sau a Palatului Sutu. Foarte legat de medicii inovatori precum Victor Babes sau Nicolae Minovici, medicul Radu Ciudin a sprijinit cele dintai expozitii organizate aici cu prieljul reconfigurarii expozitiilor permanente intre anii 2016 si 2019.A visat insa la un Muzeu al Inimii. Un muzeu unde oamenii sa descopere cum se pot imprietenii cu inima lor, sa o asculte atunci cand aceasta ii incurajeaza sau ii avertizeaza. Si am prefigurat acest viitor Muzeu al Inimii, cu sprijinul colectiilor sale de iatroistorie privind cardiologia prin expozitia temporara deschisa la Muzeul Victor Babes in 2019, "Vino si asculta-ti inima la Muzeul Victor Babes", care a fost un episod nou in muzeografie. Într-un interviu acordat pentru ziarul „București în 5 minute”, editat de MMB, prof. univ. dr. Radu Ciudin spunea așa: „Am o colaborare specială cu Muzeul Municipiului București. În primul rând, cât pot și am timp, mă duc să vizitez – și recomand publicului bucureștean și nu numai – să urmărească și să viziteze toate expozițiile prezentate de Muzeul Bucureștiului, din toate domeniile. Sunt excepționale, te îmbogățesc cultural și sufletește. Colaborarea directă a fost întotdeauna deosebită și prin posibilitatea, așa cum am văzut de mulți ani că se face și în marile muzee din lume, precum în cazul organizării unor întruniri profesionale științifice, academice – în cazul nostru medical – să existe și activități social-culturale care să se desfășoare cu participanții acestor conferințe, congrese în cadrul muzeului și să se viziteze expozițiile din locațiile respective. Punctual, referindu-mă la colaborarea pentru expoziția «Vino și ascultă-ți inima la Muzeul Victor Babeș» cred că este una deosebită, într-un fel inedită, dacă nu cumva prima de acest fel în domeniul medical, sigur în cardiologie, și cred că este un proiect multi „win” atât pentru muzeu și cei care s-au preocupat să transpună expoziția în realitate, cât și pentru toți cei care o au vizitat-o”. Profesorul Ciudin a fost un cardiolog eminent, cel mai reputat medic cardiolog aritmolog din România, cadru didactic la UMF Carol Davila de peste 30 ani, șef al Departamentului de aritmii și electrofiziologie de la IUBCV „Prof. C.C. Iliescu”, membru al Board-ului Societății Române de Cardiologie, un medic distins, cu totul remarcabil. Iar pentru Muzeul Municipiului București a fost un colaborator excelent. În calitate de membru în Consiliul Științific al MMB a contribuit cu expertiza sa la realizarea a numeroase proiecte. Îi vom păstra vie în memorie energia cu care s-a dedicat proiectelor de istoria medicinei și promovării acestora precum și implicarea sa deosebită în proiecte dedicate personalităților acestui domeniu.A fost blând, discret, un doctor care și-a dedicat întreaga activitate profesională pacienților, un om iubit și respectat.Dumnezeu să îl odihnească în pace! Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate.Si pentru ca era foarte preocupat, precum profesorul Francisc Rainer la vremea lui, de ceea ce este suflet si ce devine constiinta dupa moarte, in aceasta zi mi-am amintit de un aforism sufit, care descrie aceasta trecere: "Cand inima-si plange ce-a pierdut, sufletul rade la ce-a gasit".

