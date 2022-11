A renunţat la cele sfinte pentru muzică. Sora Cristina, călugăriţa care a câştigat Vocea Italiei, se concentrează doar pe viaţa de artist

"S-a produs o schimbare în mine", a declarat Cristina Scuccia în talk-show-ul "Verissima", difuzat de postul de televiziune privat Canale 5. Ea locuieşte în prezent în Spania şi lucrează într-un restaurant, a dezvăluit fosta călugăriţă siciliană, în vârstă de 34 de ani, în acea emisiune TV de sâmbătă. În locul tradiţionalelor veşminte gri ale călugăriţelor ursuline, Cristina Scuccia a purtat în studioul acelei emisiuni, prezentată de Silvia Toffanin, un costum roz şi un piercing în nas, informează Agerpres.



Cristina Scuccia a devenit celebră în 2014 după ce a câştigat ediţia italiană a concursului "The Voice" şi a cântat apoi pe scene importante ale lumii alături de nume sonore din industria muzicală, precum Ricky Martin şi Kylie Minogue. Fosta călugăriţă din Ordinul ursulinelor a spus că i-a fost greu să renunţe la acele veşminte după 15 ani de viaţă monahală. După succesul ei din 2014, ea a mai spus că a simţit "o responsabilitate enormă" şi, totodată, teama de a nu-şi dezamăgi fanii.



De asemenea, perioada pandemiei de coronavirus a fost extrem de grea pentru ea, întrucât a împiedicat-o să călătorească, iar atunci când tatăl ei s-a îmbolnăvit grav, a cerut ajutor profesionist din partea unui psiholog şi s-a despărţit temporar de ordinul religios din care făcea parte. Atunci când prezentatoarea Silvia Toffanin a întrebat-o dacă are o relaţie, Cristina Scuccia a răspuns astfel: "Cred în dragoste, dar ea nu este prioritatea mea acum".

Cum s-a remarcat?

Călugăriţa Cristina Scuccia a trecut de duelul cu Luna Palumbo şi a rămas în competiţie la „Vocea Italiei”. Cele două au cântat melodia „Girls Just Want To Have Fun”, lansată de Cyndi Lauper în 1983. După o interpretare care a ridicat publicul în picioare, rapperul Alessandro Aleotti, cunoscut sub numele de J-Ax, a luat decizia ca sora Cristina să meargă în etapa următoare. Sora Cristina Scuccia a făcut ravagii la audiţiile pe nevăzute, unde a cântat melodia „No One, din repertoriul celebrei artiste Alicia Keys. Înregistrarea respectivă a făcut furori pe internet în urmă cu 8 ani. Măicuţa a câştigat finala în faţa unui rocker de 28 de ani, care a interpretat "Stairway to Heaven".

Performanţa Cristinei poate fi revăzută aici:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News