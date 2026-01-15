A murit verișoara primară a Regelui Mihai I, principesa Irina a Greciei şi Danemarcei. Mesajul Casei Regale a României

Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, a trimis joi o scrisoare de condoleanţe la moartea Principesei Irina a Greciei şi Danemarcei, verişoară primară cu Regele Mihai.

Familia Regală a României a aflat cu mare mâhnire vestea tristă a trecerii la Domnul a Alteţei Sale Regale Principesa Irina a Greciei şi Danemarcei, cel mai mic copil al Regelui Pavlos şi al Reginei Frederica ai elenilor, născută în anul 1942, se arată pe pagina de Facebook a Familiei Regale a României.

Principesa Irina a fost verişoară primară cu Regele Mihai.

"Principesa Irina a fost un om de o mare sensibilitate sufletească, generos şi modest, discret şi profund. Majestatea Sa şi întreaga familie îi păstrează o caldă amintire, o profundă afecţiune şi o mare admiraţie pentru alesul său profil moral şi intelectual. Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei a trimis astăzi o scrisoare de condoleanţe Majestăţii Sale Regina Sofia a Spaniei. Dumnezeu să o odihnească în pace!", transmite Familia Regală a României.

Intelectual erudit, principesa a fost interesată, de-a lungul întregii vieţi, de filosofie, de arheologie şi istorie, de literatură şi de limbi străine. Principesa a fost o talentată pianistă şi un devotat slujitor al cauzelor sociale. A locuit pentru mai mulţi ani în India, apoi în Spania, petrecându-şi o mare parte a timpului în Grecia.

A fost fondatoarea organizaţiei "Mundo en Armonia", pe care a condus-o timp de mai multe decenii.

Regina-mamă Elena, ca şi Regele Mihai, Regina Ana şi fiicele lor, a fost mereu foarte aproape de întreaga Familie Regală a Greciei, în toate generaţiile, mai arată sursa citată.

Principesa Irina a vizitat România şi s-a întâlnit cu Regele Mihai şi Regina Ana, precum şi cu Custodele Coroanei Margareta şi Principele Radu adesea, în diverse ocazii de familie, la Geneva, Madrid, Atena, Belgrad şi la Londra.

În anul 2007, Principesa Irina a Greciei şi Principele Radu au luat parte, la