Data publicării: 19:32 09 Oct 2025

A murit mătuşa Floare Finta, tezaur uman al Ţării Oaşului
Autor: Ioan-Radu Gava

floare finta Foto: Agerpres
 

Floare Finta, tezaur uman al Țării Oașului, s-a stins din viață.

Mătuşa Floare Finta, declarată tezaur uman viu al Ţării Oaşului în anul 2012, a decedat la vârsta de 92 de ani, a anunţat, joi, primarul oraşului Negreşti Oaş, Aurelia Fedorca.

"O veste fulgerătoare ne-a cutremurat sufletele: mătuşa Floare Finta a hotărât să plece într-un loc mai bun, lăsând în urmă o durere imensă şi un gol de neînlocuit. Mătuşa Floare a fost mai mult decât un om: a fost un tezaur viu al patrimoniului nostru, o moştenire unică, un model de demnitate, înţelepciune şi dragoste pentru valorile Oaşului. Prin tot ceea ce a trăit şi a împărtăşit, ea a fost o piatră de temelie a comunităţii noastre, un reper de neuitat pentru generaţiile care vin. Cu dragoste, cu regret şi cu tristeţe ne luăm rămas bun de la ea, păstrându-i amintirea ca pe o comoară de preţ. Oaşul a pierdut astăzi o parte din sufletul său, dar moştenirea lăsată de mătuşa Floare va dăinui pentru totdeauna", a transmis Aurelia Fedorca, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

Mătuşa Floare Finta a fost declarată, în 2012, tezaur uman viu de către Ministerul Culturii, fiind un meşter popular care realiza podoabe femeieşti tradiţionale. Ea şi-a amenajat un mic muzeu cu obiecte tradiţionale în locuinţa proprie din Negreşti Oaş, fiind prezentă în ultimii ani la foarte multe evenimente pentru promovarea culturii tradiţionale.

floare finta
tezaur uman
tara oasului
