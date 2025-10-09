A murit mătuşa Floare Finta, tezaur uman al Ţării Oaşului

Mătuşa Floare Finta, declarată tezaur uman viu al Ţării Oaşului în anul 2012, a decedat la vârsta de 92 de ani, a anunţat, joi, primarul oraşului Negreşti Oaş, Aurelia Fedorca.



"O veste fulgerătoare ne-a cutremurat sufletele: mătuşa Floare Finta a hotărât să plece într-un loc mai bun, lăsând în urmă o durere imensă şi un gol de neînlocuit. Mătuşa Floare a fost mai mult decât un om: a fost un tezaur viu al patrimoniului nostru, o moştenire unică, un model de demnitate, înţelepciune şi dragoste pentru valorile Oaşului. Prin tot ceea ce a trăit şi a împărtăşit, ea a fost o piatră de temelie a comunităţii noastre, un reper de neuitat pentru generaţiile care vin. Cu dragoste, cu regret şi cu tristeţe ne luăm rămas bun de la ea, păstrându-i amintirea ca pe o comoară de preţ. Oaşul a pierdut astăzi o parte din sufletul său, dar moştenirea lăsată de mătuşa Floare va dăinui pentru totdeauna", a transmis Aurelia Fedorca, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.



Mătuşa Floare Finta a fost declarată, în 2012, tezaur uman viu de către Ministerul Culturii, fiind un meşter popular care realiza podoabe femeieşti tradiţionale. Ea şi-a amenajat un mic muzeu cu obiecte tradiţionale în locuinţa proprie din Negreşti Oaş, fiind prezentă în ultimii ani la foarte multe evenimente pentru promovarea culturii tradiţionale.