A murit jurnalista Maria-Denise Theodoru, iar anunțul a fost făcut de Familia Regală a României, printr-un mesaj publicat în mediul online.

"Majestatea Sa Custodele Coroanei și ASR Principele Radu au aflat cu tristețe vestea trecerii la Domnul a jurnalistei și profesoarei Maria-Denise Theodoru", se arată într-o postare pe pagina de Instagram a Familiei Regale a României.

Cine a fost Maria-Denise Theodoru





"De două decenii încoace, Denise a fost o colaboratoare constantă și devotată a Casei Majestății Sale. Ea a contribuit cu creativitate și profesionalism la îndeplinirea multor acțiuni publice ale Familiei Regale, fie în domeniul radio-ului, fie în cel al cinematografiei sau al proiectelor socio-culturale.



Ea a fost, an de an, alături de eforturile Familiei Regale, cu discreție, cu generozitate și cu profundă înțelegere. De-a lungul anilor, Denise și-a legat numele de Înalte Patronaje regale, de vizite regale în comunități, de concursuri internaționale, de volume legate de Coroană și de istoria modernă și contemporană a României. Recent, ea a fost scenarista și însuflețita promotoare a filmului artistic Maria, Regina României.



Un fidel susținător al principiilor și valorilor Coroanei Române, Maria-Denise Theodoru a primit Medalia Regele Mihai I pentru Loialitate, în anul 2010.



Majestatea Sa Margareta transmite, în numele Familiei Regale, condoleanțe și profundă compasiune familiei îndoliate! Dumnezeu să o odihnească în pace!", se mai arată în aceeași postare.

Maria-Denise Theodoru, scenariu pentru filmul "Maria, Regina Romaniei"

După ideea lui Brigitte Drodtloff, alături de coscenarista Maria-Denise Theodoru, a luat naștere filmul "Maria, Regina Romaniei", scenariu care a fost adaptat pentru marele ecran de Ioana Manea, alaturi de regizorul Alexis Sweet Cahill.

Productia Abis Studio prezinta rolul decisiv pe care Regina Maria l-a avut in salvarea granitelor Romaniei, in 1919, la Conferinta de pace de la Paris.

Filmarile au avut loc in Romania si in Franta si au pus in valoare locuri autentice, precum Palatul Cotroceni, Castelul Peles, Quai d'Orsay din Paris.