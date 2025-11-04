A murit Dick Cheney, fost vicepreședinte în mandatul lui George W. Bush

Fostul vicepreședinte american Dick Cheney a încetat din viață la vârsta de 84 de ani, a anunțat familia sa marți, potrivit presei americane, transmit Reuters și AFP.

Dick Cheney, stare de sănătate fragilă

Cheney a murit în cursul nopții de luni spre marți în urma unor complicații provocate de pneumonie și boli cardiace și vasculare, a menționat familia fostului lider.

„Soția sa iubită, Lynne, cu care a fost căsătorit timp de 61 de ani, fiicele sale, Liz și Mary, precum și alți membri ai familiei au fost alături de el în ultimele clipe”, au transmis membrii familiei Cheney, într-un comunicat, potrivit NYPost.

„Dick Cheney a fost un om curajos și integru, care și-a învățat copiii și nepoții să-și iubească țara și să trăiască în spiritul curajului, al onoarei, al iubirii, al bunătății și al pasiunii pentru pescuitul sportiv”, se mai arată în declarație.

Cunoscut pentru influența sa considerabilă din culise, fostul vicepreședinte din timpul președinției lui George W. Bush (2001-2009) a fost considerat unul dintre cei mai puternici vicepreședinți din istoria Americii, potrivit Agerpres.