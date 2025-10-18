A fost descoperit un tunel secret care leagă Belarusul de Polonia. La ce era folosit

Ofițerii Poliției de Frontieră poloneze au descoperit vineri un tunel care făcea legătura între partea belarusă a frontierei și Polonia. Ministrul de Interne și Administrație al Poloniei, Marcin Kierwiński, a oferit detalii despre tunelul descoperit într-o postare pe platforma X.

„Ofițerii Unității de Grăniceri Podlaskie au descoperit un tunel sub bariera de la granița polono-belarusă. Tunelul începea și se termina la aproximativ 20 de metri de frontieră, pe partea belarusă. Datorită sistemelor electronice avansate de pe barieră, granița polono-belarusă este protejată eficient”, a scris ministrul pe rețeaua socială, potrivit Euronews.

Deși autoritățile poloneze nu au precizat oficial la ce era folosit tunelul, potrivit experiențelor anterioare de la frontiera polono-belarusă, este foarte probabil ca tunelul să fi fost folosit pentru treceri ilegale ale migranților sau pentru trafic de bunuri (cum ar fi țigări, alcool sau alte produse de contrabandă).

Este al doilea tunel săpat sub granița polono-belarusă descoperit anul acesta. Primul a fost găsit în zona stației de grăniceri din Narewka. Ambele tuneluri au fost detectate cu ajutorul „sistemelor electronice avansate” instalate recent în regiune, potrivit oficialilor locali.

În luna iulie, o porțiune semnificativă a frontierei polono-belaruse a fost modernizată, fiind instalate cele mai performante camere termice existente în prezent.

Mii de încercări de trecere ilegală a frontierei polono-belaruse

Unitatea de Grăniceri Podlaskie a raportat, de asemenea, că joi au fost înregistrate peste 60 de încercări de trecere ilegală a frontierei polono-belaruse.

De la începutul anului 2025, polițiștii de frontieră au înregistrat peste 26.700 de încercări de trecere ilegală a acestei frontiere.

Granița dintre Polonia și Belarus se află în centrul unei crize migratorii și umanitare pe flancul estic al Uniunii Europene din 2021. Guvernul de la Varșovia susține că aceasta face parte dintr-o strategie mai amplă de „război hibrid”, menită să destabilizeze regiunea.

Polonia și aliații săi au acuzat guvernul belarus că a provocat această criză, aducând migranți din Orientul Mijlociu și Africa în Belarus și transportându-i apoi spre granița cu Polonia.

Sursa citată relatează că de ani de zile, Polonia este criticată de organizațiile pentru drepturile omului pentru modul în care reacționează la tentativele de trecere ilegală a frontierei, criticii semnalând în special folosirea metodei „pushback” — trimiterea migranților înapoi în Belarus fără a li se permite să solicite azil.