12 persoane au fost rănite într-un atac cu cuțitul petrecut într-o gară din Hamburg

Cel puțin 12 persoane au fost rănite într-un atac cu cuțitul petrecut vineri seara, în gara din Hamburg, a relatat ziarul german Bild. Poliția locală a confirmat că suspectul a fost arestat.

Potrivit Bild, trei victime sunt în stare critică, alte trei au fost grav rănite, iar șase persoane au suferit răni ușoare. Motivația atacului rămâne, deocamdată, necunoscută.

Poliția din Hamburg a anunțat pe platforma X că o persoană a rănit mai mulți oameni cu un cuțit în gară și că suspectul a fost reținut.

UPDATE: Six people sustained life-threatening injuries in the knife attack at Hamburg's central train station, according to German emergency services. Six others were also injured in the incident. https://t.co/LyeiVFa2Az pic.twitter.com/3UFNuaXy6T