Zi de doliu național pentru Ilie Ilașcu. Maia Sandu zice că a fost un „simbol al moldovenilor“, deși el a luptat pentru România Mare

Deputații din Primul Parlament al Republicii Moldova au transmis un apel către Maia Sandu și Nicușor Dan, în care le cer celor doi șefi de stat să decreteze zi de doliu național în memoria lui Ilie Ilașcu.

Redăm mai jos apelul deputaților din Primul Parlament al statului Republica Moldova.

„Domnului Nicușor Dan, președintele României

Doamnei Maia Sandu, președintele Republicii Moldova

Excelențele Voastre,

Românii de pe ambele maluri ale Prutului sunt îndurerați de vestea tristă că eroul Ilie Ilașcu a trecut la cele veșnice. Oricât de grele ar fi timpurile pe care le traversează Republica Moldova și România, se știe că neamul românesc are în sânge cultul eroilor și îi onorează în semn de profundă recunoștință pentru sacrificiile făcute în numele patriei. În inimile dornice de dreptate și libertate, dragostea de Neam și Țară e mai puternică decât închisoarea și moartea. Cuvintele rostite de către martirul Ilie Ilașcu din cușca de fier de la Tiraspol, când comandoul criminal l-a condamnat la moarte, cuvintele sale testamentare – ”Te iubesc, popor român!” – reprezintă cea mai adâncă lecție de patriotism curat al unui fiu față de poporul său.

Ilie Ilașcu, în numele adevărului și al dreptății, nu s-a frânt și nu a trădat. Încă din îndepărtatul an 1992, cu prețul propriei libertăți și vieți, el a atenționat țările democratice din Europa că ele au un singur dușman real, care planifică să domine autoritar continentul european și acest dușman este Rusia imperială. Cu regret, avertismentele lui Ilie Ilașcu au ajuns în cancelariile occidentale cu o întârziere de trei decenii, abia în 24 februarie 2022.

Excelențele Voastre,

Inimile întristate ale românilor de pe ambele maluri ale Prutului, Platforma Reîntregirii Naționale din Basarabia, Asociația Istoricilor ”Al. Moșanu”, Asociația deputaților din Primul Parlament de la Chișinău, vă îndeamnă să fiți în unison cu durerea întregului popor român și solicită să decretați doliu național în zua de 20 noiembrie întru cinstirea memoriei și sacrificiului eroului Ilie Ilașcu“, au transmis deputații Primului Parlament.

Maia Sandu: Ilie Ilașcu a fost un simbol al tuturor moldovenilor

Pentru Maia Sandu, Ilie Ilașcu a fost un simbol al tuturor moldovenilor, deși acesta a luptat cu arma în mână pentru dezideratul Unirii Basarabiei cu România. Președintele Republicii Moldova a decretat însă zi de doliu național pentru joi, 20 noiembrie 2025, când Ilie Ilașcu va fi înmormântat.

„Joi, când Ilie Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din București, declarăm zi de doliu în amintirea eroului Republicii Moldova. Un om față-n față cu un stat agresor. Care totuși a rezistat. Nu doar a rezistat - ci a rămas liber, cu lupta curată și vorbele demne. Toți cei care l-au respectat pot să își ia simbolic rămas-bun la Palatul Național, între orele 10:00–13:00.

Ilie Ilașcu va rămâne un simbol al rezistenței și al luptei pentru integritate. În cei 9 ani de detenție ilegală, a fost torturat, amenințat, a trecut prin execuții simulate cu gloanțe oarbe pentru a-l dărâma. Dar el nu și-a trădat țara. Ilie Ilașcu a ales, cu fruntea mereu sus, să meargă la moarte pentru independența Republicii Moldova și va rămâne un simbol al tuturor moldovenilor.

Important este să transmitem lecția lui de patriotism și către generațiile tinere. Sacrificiile lui să rămână în memoria noastră și să ne ofere - în momentele de cumpănă - acea credință, atât de necesară, în puterea neamului de a-și construi destinul“, a scris Maia Sandu.