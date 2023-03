Zelenski: Ucraina va răspunde tuturor atacurilor Moscovei

Ucraina "va răspunde tuturor atacurilor ruseşti", a declarat miercuri seara preşedintele Volodimir Zelenski, după un atac rus cu drone în care au fost ucise cel puţin şapte persoane în regiunea Kiev şi un alt atac asupra unui imobil în Zaporojie (centru-est), relatează AFP.



"Vom răspunde cu certitudine ocupantului la toate atacurile împotriva oraşelor noastre (...) Toate atacurile ruseşti vor primi un răspuns militar, politic şi juridic", a subliniat preşedintele ucrainean în discursul său zilnic, după o vizită efectuată în apropiere de Bahmut, pe front, apoi la Harkov (nord-est).



Volodimir Zelenski s-a deplasat miercuri pe linia frontului din Bahmut, scena celor mai înverşunate lupte în regiunea Doneţk (est), unde i-a vizitat pe militarii ucraineni care apără oraşul de peste şapte luni, în timp ce ruşii anunţă că artileria lor controlează toate căile de acces spre Bahmut, care practic ar fi blocat, notează RBC.ua şi EFE.

Preşedintele Zelenski, vizită pe frontul de la Bahmut

Zelenski a ascultat rapoarte ale comandanţilor militari privind situaţia operativă şi evoluţia luptelor pe linia frontului şi a discutat cu soldaţii ucraineni.



"Am onoarea de a mă afla astăzi aici, în estul statului nostru, în Donbas, şi de a-i răsplăti pe eroii noştri, de a vă mulţumi, de a vă strânge mâna. Vă mulţumesc pentru că aţi apărat statul, suveranitatea, estul Ucrainei", a declarat preşedintele ucrainean.



Cei prezenţi au ţinut un minut de reculegere în memoria soldaţilor care şi-au dat viaţa apărând Ucraina.



Cu această ocazie, preşedintele ucrainean a înmânat medalii, ordine şi distincţii militarilor din prima linie din Bahmut.



Anterior, un responsabil prorus declarase că artileria rusă controlează toate căile de acces către oraşul Bahmut, care ar fi practic blocat, potrivit EFE.



"Oraşul se află în stare de asediu operativ, adică toate căile de acces, toate arterele de transport care duc spre oraş, sunt sub controlul artileriei noastre", a declarat miercuri consilierul liderului interimar prorus al Doneţk-ului, Ian Gaghin, pentru televiziunea de stat rusă.



Potrivit acestuia, trupele ruse ar controla aproximativ 70% din Bahmut, iar în oraş ar fi rămas o garnizoană ucraineană de aproximativ 10.000 de soldaţi.



Gaghin, consilier al liderului prorus al Doneţk-ului Denis Puşilin, a declarat că forţele ruse "sunt pregătite să respingă orice atac" în Donbas.



"Întreaga linie a frontului, întreaga linie de confruntare are o apărare eşalonată", a spus el, adăugând că armata ucraineană nu dispune de suficiente forţe pentru o contraofensivă. Gaghin a adăugat că "acum numărul de trupe nu le va permite să realizeze acest lucru".



Într-o declaraţie separată, Volodimir Zelenski a insistat miercuri că succesul armatei ucrainene pe câmpul de luptă este singurul mod de a obţine pacea, declaraţia sa intervenind la scurt timp după ce cel puţin patru civili ucraineni au fost ucişi într-un nou atac rusesc cu drone în noaptea de marţi spre miercuri, potrivit EFE.



"Peste 20 de drone iraniene ucigaşe, mai multe rachete şi numeroase bombardamente într-o singură noapte de terorism rusesc împotriva Ucrainei", a scris Zelenski pe contul său de Twitter. "De fiecare dată când cineva aude cuvântul 'pace', la Moscova se comandă un atac criminal ca acesta", a adăugat el.



"Succesele forţelor ucrainene pe uscat, pe mare şi în aer ne aduc cu adevărat mai aproape de pace", a declarat Volodimir Zelenski, adăugând că "respectarea deplină a regimului de sancţiuni împotriva Rusiei" trebuie să fie modalitatea de a "restabili autoritatea Cartei ONU" şi de a readuce lumea la "stabilitate".

Atac asupra Kievului în noaptea de marţi spre miercuri





Rusia a atacat în noaptea de marţi spre miercuri Kievul şi alte două regiuni ucrainene cu 21 de drone Shahed-136 de fabricaţie iraniană. Cel puţin patru persoane au fost ucise în apropierea capitalei şi şapte au fost rănite în atacul care a lovit o clădire rezidenţială şi un liceu din oraşul Rjişcev din regiunea Kiev.



Sistemul de apărare antiaeriană al Ucrainei a interceptat 16 din cele 21 de drone lansate de armata rusă.



Între timp, postul de televiziune ucrainean Kanal 24 informează despre un nou atac rusesc, miercuri, cu rachete în oraşul Zaporojie, centrul administrativ al regiunii cu acelaşi nume, unde a fost lovit un imobil de nouă etaje. Unele etaje s-au prăbuşit, iar mai multe balcoane sunt în flăcări.



Volodimir Zelenski a postat o imagine cu clădirea în flăcări sub care a scris: "Zaporojie. Tocmai acum o rachetă rusă a lovit o clădire cu mai multe etaje. Rusia bombardează oraşul cu o cruzime fără margini. Lovituri în zone rezidenţiale în care locuiesc oameni obişnuiţi, copii. O ţară teroristă încearcă să ne distrugă oraşele, statul nostru, oamenii noştri".



"Aceasta nu ar trebui să devină 'doar o zi obişnuită' în Ucraina, sau oriunde altundeva în Europa sau în lume. Este nevoie de mai multă unitate şi hotărâre din partea lumii pentru a învinge rapid teroarea rusă şi pentru a proteja viaţa", a spus Zelenski.

