Zelenski îi cere noi arme lui Macron

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut duminică mai multe sisteme de apărare aeriană şi rachete, în cursul unei convorbiri telefonice cu omologul său francez, Emmanuel Macron, relatează AFP și Agerpres.



"Am vorbit cu preşedintele Emmanuel Macron (...) L-am informat despre nevoile noastre prioritare - şi în primul rând, de sisteme de apărare aeriană şi rachete", a anunţat liderul ucrainean pe pagina sa de Facebook.



Zelenski a adăugat că "Rusia profită de situaţia actuală - de faptul că Orientul Mijlociu şi problemele interne ale fiecărei ţări atrag atenţia maximă".



El a denunţat atacurile ruseşti care "au devenit şi mai josnice" şi a precizat că a discutat "cum să contracareze acest lucru" cu preşedintele francez, care se confruntă în prezent cu o criză politică internă, aminteşte AFP.



La rândul său, Emmanuel Macron a asigurat după convorbire, pe contul său pe reţeaua X, că Franţa condamnă atacurile ruseşti asupra infrastructurii Ucrainei şi colaborează cu partenerii pentru a restabili serviciile esenţiale, a consemnat Reuters.



"În condiţiile în care acordul încheiat în Gaza oferă o licărire de speranţă pentru pace în Orientul Mijlociu, şi războiul din Ucraina trebuie să se încheie", a menţionat preşedintele francez. "Dacă Rusia persistă în atitudinea ei belicoasă şi în refuzul de a veni la masa negocierilor, va trebui să plătească preţul", a mai adăugat Macron.