€ 5.0927
|
$ 4.3982
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 17:43 12 Oct 2025

Zelenski îi cere noi arme lui Macron
Autor: Ioan-Radu Gava

zelenski FOTO: Agerpres
 

Volodimir Zelenski cere mai multe sisteme de apărare aeriană, într-o convorbire cu Emmanuel Macron.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut duminică mai multe sisteme de apărare aeriană şi rachete, în cursul unei convorbiri telefonice cu omologul său francez, Emmanuel Macron, relatează AFP și Agerpres.

"Am vorbit cu preşedintele Emmanuel Macron (...) L-am informat despre nevoile noastre prioritare - şi în primul rând, de sisteme de apărare aeriană şi rachete", a anunţat liderul ucrainean pe pagina sa de Facebook.

Zelenski a adăugat că "Rusia profită de situaţia actuală - de faptul că Orientul Mijlociu şi problemele interne ale fiecărei ţări atrag atenţia maximă".

El a denunţat atacurile ruseşti care "au devenit şi mai josnice" şi a precizat că a discutat "cum să contracareze acest lucru" cu preşedintele francez, care se confruntă în prezent cu o criză politică internă, aminteşte AFP.

La rândul său, Emmanuel Macron a asigurat după convorbire, pe contul său pe reţeaua X, că Franţa condamnă atacurile ruseşti asupra infrastructurii Ucrainei şi colaborează cu partenerii pentru a restabili serviciile esenţiale, a consemnat Reuters.

"În condiţiile în care acordul încheiat în Gaza oferă o licărire de speranţă pentru pace în Orientul Mijlociu, şi războiul din Ucraina trebuie să se încheie", a menţionat preşedintele francez. "Dacă Rusia persistă în atitudinea ei belicoasă şi în refuzul de a veni la masa negocierilor, va trebui să plătească preţul", a mai adăugat Macron.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

volodimir zelenski
emmanuel macron
ucraina
rusia
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
MAE: Atenționare de călătorie în Grecia
Publicat acum 11 minute
Atac armat în SUA: 4 morți și zeci de răniți
Publicat acum 55 minute
Stelian Bujduveanu (PNL), anunțul zilei privind candidatura sa la alegerile pentru Primăria București
Publicat acum 1 ora si 8 minute
De ce creșterea TVA nu a fost o măsură productivă? Mircea Coșea, explicații
Publicat acum 1 ora si 9 minute
România - Austria: Tricolorii își joacă ultima șansă pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Oct 2025
Medicul Corina Aricescu a murit. „Rămân în urmă miile de pacienți în viața cărora a contribuit în ultimii 23 de ani”
Publicat pe 10 Oct 2025
Oana Țâfnoiu, nervoasă la Digi 24! Prelipceanu i-a pus o întrebare simplă, iar ministra i-a retezat-o
Publicat pe 10 Oct 2025
Preot, după ce medicul Corina Aricescu a murit: De cât e nevoie ca să intri în Rai? 15 minute
Publicat pe 10 Oct 2025
Decizia care l-ar putea transforma pe Bolojan într-un premier foarte popular. Chirieac: Ar crește mult în sondaje
Publicat pe 10 Oct 2025
Răsturnare de situație cu Premiul Nobel pentru Pace: Gestul sublim făcut de María Corina Machado
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close