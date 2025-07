Zelenski a promulgat legea prin care este restabilită independența instituțiilor anticorupție

Joi, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a promulgat legea prin care este restabilită independența organismelor anticorupție. Actul normativ, aprobat în aceeași zi de Parlament, abrogă legea adoptată săptămâna trecută, ce transferase sub tutela procurorului general două dintre principalele organisme anticorupție – decizie ce provocase proteste de stradă, transmite AFP.

„Tocmai am semnat documentul și textul va fi publicat imediat", a scris Zelenski într-un mesaj postat pe Telegram. Noua legislație garantează „funcționarea normală și independentă" a organismelor anticorupție, a dat asigurări președintele ucrainean.



Comisia Europeană a confirmat în acest timp că legea adoptată joi de parlamentul de la Kiev restabiliește „principalele garanții" cu privire la „independența" agențiilor anticorupție. „În opinia noastră, noua lege răspunde principalelor provocări reprezentate de independența" Biroului Național Anticorupție (NABU) și a Procuraturii Specializate Anticorupție (SAP), a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, Guillaume Mercier.



Parlamentul de la Kiev adoptase în mod expeditiv marțea trecută o lege care plasa aceste două instituții sub autoritatea directă a procurorului general, care este numit de Zelenski. Respectiva lege, promulgată atunci de președinte imediat după votul rapid din parlament, a provocat reacții negative din partea Uniunii Europene, un susținător esențial al Ucrainei în războiul cu Rusia, și primele manifestații de amploare de când a început acest război în anul 2022.



Luat prin surprindere de aceste evoluții și confruntat cu prima criză politică serioasă de la preluarea mandatului în urmă cu șase ani, președintele Zelenski, care inițial a invocat „interferențele rusești" ca argument pentru limitarea independenței celor două instituții pe care le-a acuzat, în plus, de ineficiență, s-a văzut nevoit să facă un pas înapoi și a propus o nouă lege, despre care a promis că „garantează independența NABU și a SAP", act normativ salutat de aceste două organisme.



Noua lege adoptată joi restabilește majoritatea prevederilor care asigură independența NABU și a SAP. Totuși, ea introduce verificări suplimentare, inclusiv teste regulate cu detectorul de minciuni pentru angajații acestor instituții care au acces la informații clasificate, pentru a preveni orice „acțiune în folosul" Rusiei, conform textului publicat pe site-ul parlamentului, potrivit Agerpres.

