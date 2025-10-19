Zeci de morți după ce Israelul și gruparea Hamas au încălcat armistițiul. Apel la Donald Trump

Israelul a lansat duminică o serie de lovituri aeriene în Fâșia Gaza și a anunțat că oprește din nou distribuirea ajutoarelor umanitare în enclava palestiniană, ca răspuns după atacurile asupra forțelor sale, care au ucis doi soldați israelieni, în timp ce apărarea civilă din Fâșia Gaza a consemnat cel puțin 33 de decese în urma raidurilor israeliene, conform unui bilanț provizoriu al noilor atacuri pentru care Israelul și gruparea Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistițiului mediat de președintele american Donald Trump, relatează agențiile AFP și Reuters.

Acuzații reciproce de încălcare a armistițiului

Armata israeliană a transmis că a atacat zeci de ținte ale Hamas în întreaga enclavă palestiniană, inclusiv trupe, tuneluri și depozite de arme, după ce militanți palestinieni au lansat o rachetă antitanc și au deschis focul asupra trupelor sale, ucigându-i pe cei doi soldați israelieni.

Brațul armat al Hamas, Brigăzile al-Qassam, și-a reconfirmat angajamentul față de armistițiu și a negat implicarea combatanților săi în acele confruntări care au avut loc în localitatea Rafah și care survin după alte incidente armate în urma cărora Israelul și gruparea palestiniană s-au acuzat reciproc în ultimele zile de încălcarea acordului de încetare a focului.

Dar premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că a ordonat armatei să răspundă cu forță la ceea ce el a descris drept încălcări ale armistițiului de către Hamas, iar un oficial de securitate israelian a anunțat că transportul ajutoarelor umanitare către Fâșia Gaza a fost oprit până la noi ordine.

Apărarea civilă din Fâșia Gaza, care operează sub autoritatea mișcării islamiste palestiniene, a anunțat că 33 de palestinieni au fost uciși în ultimele atacuri israeliene, un bilanț provizoriu.

Acordul care a pus capăt războiului

Noile confruntări au loc în timp ce trimisul lui Donald Trump, Steve Witkoff, este așteptat în Orientul Mijlociu săptămâna viitoare. Sub presiunea președintelui SUA, un armistițiu a intrat în vigoare în Fâșia Gaza pe 10 octombrie, după doi ani de război devastator, conflict declanșat de atacul Hamas asupra sudului Israelului din 7 octombrie 2023, urmat de ofensiva israeliană care a ucis aproximativ 68.000 de palestinieni, majoritatea civili.

În cadrul primei faze a acordului, bazat pe un plan al lui Trump, Hamas a predat pe 13 octombrie, în schimbul a circa 2.000 de deținuți palestinieni, cei 20 de ostatici în viață pe care îi deținea de la atacul din 2023 și a predat până acum 12 dintre cele 28 de cadavre ale ostaticilor decedați.

După încetarea focului, armata israeliană, care controlează toate punctele de acces către Fâșia Gaza, a permis camioanelor cu ajutor umanitar să intre printr-un punct de trecere.Totuși, organizațiile internaționale consideră acest ajutor insuficient și au cerut deschiderea tuturor punctelor de trecere, inclusiv a punctului Rafah, la granița cu Egiptul.

Pentru un acord de pace definitiv rămân de soluționat numeroase puncte complicate, precum dezarmarea Hamas, refuzată de gruparea palestiniană, administrarea enclavei palestiniene și constituirea unei „forțe de stabilizare” internaționale, potrivit Agerpres.