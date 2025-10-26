€ 5.0835
Data publicării: 15:23 26 Oct 2025

Zeci de arestări la Moscova după lupte violente de stradă
Autor: M.C

lupte de strada Lupte de strada. Foto ilustrativ: Freepik.com
 

Rusia răspunde dur după o luptă între migranţi la Moscova – expulzări şi anchete pentru huliganism.

Ministerul de Interne al Rusiei a anunţat că peste 80 de persoane au fost duse la secţiile de poliţie pentru interogatorii, după o amplă bătaie stradală între migranţi produsă într-o zonă rezidenţială din Moscova. Autorităţile au precizat că toţi străinii implicaţi în incident vor fi expulzaţi din ţară, relatează AFP.

Imaginile difuzate de presa rusă arată grupuri de oameni care se luptă cu bâte şi lopeţi, sparg geamuri şi vandalizează maşini parcate în apropierea complexului rezidenţial Prokşino. Motivele exacte ale confruntării nu sunt încă clare.

Potrivit unui comunicat emis duminică, 19 persoane au fost arestate pentru huliganism. Ministerul de Interne a adăugat că migranţii care au obţinut cetăţenia rusă riscă să o piardă, în timp ce ceilalţi vor fi expulzaţi şi li se va interzice reintrarea în Federaţia Rusă.

„Cetăţenii străini implicaţi care nu sunt închişi vor fi expulzaţi şi li se va interzice reintrarea în ţară”, a declarat Irina Volk, purtătoarea de cuvânt a ministerului.

Tema migraţiei, mai ales din fostele republici sovietice din Asia Centrală şi Caucaz, a devenit o chestiune politică sensibilă în Rusia. După atacul terorist din 2024 asupra unei săli de concerte din Moscova – atribuit unor cetăţeni din Tadjikistan –, autorităţile au înăsprit controalele asupra migranţilor.

Datele Ministerului de Interne arată că aproximativ 6,3 milioane de migranţi au ajuns în Rusia în 2024, aproape jumătate provenind din Uzbekistan, Tadjikistan şi Kârgâzstan.

Deşi economia rusă depinde tot mai mult de această forţă de muncă ieftină, în special în construcţii şi retail, o parte a populaţiei locale exprimă nemulţumiri faţă de prezenţa masivă a străinilor, percepuţi ca având o integrare culturală redusă.

Criza forţei de muncă s-a accentuat de la începutul războiului din Ucraina, pe fondul mobilizării a sute de mii de bărbaţi în armată.

rusia
moscova
