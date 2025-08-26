Vulcanul Etna face, din nou, spectacol! A fost emisă alertă aeriană după ce a erupt - Video în articol

Vulcanul Etna, situat pe insula italiană Sicilia, a erupt din nou, a anunţat luni Institutul Italian de Geofizică şi Vulcanologie (INGV),

Institutul a raportat emisii puternice de cenuşă din craterele de pe vârful vulcanului, însă înălţimea norului de cenuşă nu a putut fi estimată în noaptea de luni spre marţi, transmite marţi agenţia DPA.



Autorităţile au ridicat alerta la nivelul maxim pentru traficul aerian. Aeroportul internaţional din Catania a rămas deschis pentru moment.

Video

Etna, cu o altitudine de peste 3.300 de metri, este cel mai mare vulcan activ din Europa. Acest vulcan erupe regulat şi este monitorizat constant, spectacolul erupţiilor sale atrăgând un număr mare de vizitatori, scrie Agerpres.

