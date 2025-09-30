Volodymyr Z. a fost reținut în Polonia. E suspectat de implicare în distrugerea Nord Stream

Volodymyr Z., un cetățean ucrainean căutat de Germania pentru presupusa sa implicare în exploziile Nord Stream, a fost reținut în Polonia, a relatat marți postul de radio privat RMF FM, citat de Reuters.

După cum a declarat Tymoteusz Paprocki, avocatul bărbatului, pentru RMF FM, nu există motive pentru a-l extrăda sistemului judiciar german.

„Având în vedere războiul la scară largă din Ucraina și faptul că Nord Stream este deținut de compania rusă Gazprom, care finanțează aceste activități, apărarea nu vede în prezent nicio posibilitate de a aduce acuzații împotriva vreunei persoane implicate”, a declarat Paprocki.

De asemenea, el a menționat că nu este încă sigur dacă clientul său a participat la această operațiune de sabotaj.

Serviciile germane care îl urmăresc pe Volodymyr Z. au stabilit că acesta a participat direct la bombardarea conductei de gaze. Suspectul este instructor de scufundări și, potrivit acestora, trebuia să navigheze spre Marea Baltică cu un iaht din Rostock în septembrie 2022, apoi să se aventureze sub apă și să plaseze explozibili pe o conductă subacvatică.