Vladimir Putin, vizat într-un atac cu drone deasupra Kremlinului? Reacția Kievului: ”Rusia, fără îndoială, se teme”

Președintele rus nu se afla în clădire în acel moment, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov care a mai adăugat că atacul a fost dejucat. ”Nimeni nu a fost rănit în urma căderii și împrăștierii fragmentelor”.

Serviciul de presă de la Kremlin a numit atacul cu drone o ”încercare la viața președintelui” și un ”act terorist”.

Ucraina spune că nu are cunoștință despre o tentativă de lovitură cu drone asupra Kremlinului, adăugând că nu își folosește mijloacele pentru a ataca alte țări.

”Nu avem informații despre așa-numitele atacuri nocturne asupra Kremlinului”, a declarat miercuri pentru CNN purtătorul de cuvânt al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Serhiy Nykyforov, întrebat despre afirmația Moscovei că ar fi dejucat un atac cu drone comandat de Kiev în capitala Rusiei.

”Este un truc de așteptat de la adversarii noștri”, a spus purtătorul de cuvânt al lui Zelenski.

Consilierul prezidențial ucrainean, Mykhailo Podolyak, a negat, de asemenea, că Kievul ar fi avut vreo implicare și a spus că nu are sens ca Ucraina să fi efectuat presupusa grevă.

