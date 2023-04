Ucraina ar fi încercat să-l asasineze pe Putin cu o dronă kamikaze, arată un raport al publicației germane Bild

Raportul susține că o dronă UJ-22 cu rază lungă, fabricată în Ucraina, plină cu explozibili, a decolat de la o bază aeriană din estul Ucrainei duminică după-amiază. Ținta sa a fost un parc industrial din Rudnevo, chiar la est de Moscova, pe care Putin trebuia să-l viziteze mai târziu în acea zi, informează Brusseles Times, care citează raportul Bild.

Potrivit unui activist ucrainean, despre care se crede că are legături strânse cu serviciile de informații ale Kievului, drona a scăpat cu succes de apărarea antiaeriană a Rusiei după care s-a prăbușit într-un sat din apropiere, nu departe de parcul industrial unde ar fi trebuit să se afle în vizită președintele rus, scrie Daily Mail.

”Săptămâna trecută, ofițerii noștri de informații au primit informații despre călătoria lui Putin în parcul industrial din Rudnevo”, a declarat activistul Yuriy Romanenko pentru Bild. ”Drona noastră kamikaze a decolat și a zburat prin toate apărările antiaeriene ale Federației Ruse și s-a prăbușit nu departe de parcul industrial”.

Într-o declarație dată publicației germane Bild, jurnalistul rus și analist politic din Europa de Est, Serghei Sumlenny, a spus: ”Este clar că o lovitură de precizie împotriva șefului statului Rusiei cu o dronă kamikaze este o acțiune aproape imposibilă. Dar faptul că o astfel de dronă avansează într-un loc în care Putin plănuiește să rămână este o palmă pentru dictatorul rus”.

În raportul său, Bild a susținut că drona transporta până la 30 de explozibili M112 C4, fiecare cântărind 570 de grame - aproximativ 17 kg. de material explozibil.

Încărcăturile de demolare M112 sunt utilizate în mod obișnuit de inginerii de luptă din armata americană, britanică și canadiană.

Într-o aparentă confirmare a raportului Bild, luni dimineața, Mash – un ziar online rus – a publicat imagini cu o dronă care se potrivea foarte mult cu descrierea Bild, care se prăbușise în satul Vorovsky, chiar la est de Moscova.

”O dronă plină cu explozibili, similară UJ-22 Airborne ucraineană, a căzut în satul Vorovsky, lângă Noginsk, lângă Moscova”, a informat Mash. ”Conform informațiilor noastre, UAV (vehicul aerian fără pilot) a fost încărcat cu încărcături explozive canadiene M112”.

According to Russian sources - “A drone with explosives, possibly a Ukrainian UJ-22 Airborne, fell in the village of Vorovskogo near Moscow. The UAV was stuffed with Canadian M112 explosive charges.» ~480km from the Ukrainian border. pic.twitter.com/6FHlLvgTqo