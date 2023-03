Vladimir Putin: Am stabilit cu Lukashenko că vom amplasa arme nucleare în Belarus

Rusia a convenit cu Belarusul că va staţiona arme nucleare tactice pe teritoriul acestei ţări, a declarat preşedintele Vladimir Putin, citat de agenţia TASS, preluată de Reuters.



O astfel de măsură nu ar încălca acordurile de neproliferare nucleară, a spus Putin, notând că Statele Unite au desfăşurat arme nucleare pe teritoriul unor aliaţi europeni.



'Nu este nimic neobişnuit aici: Statele Unite fac acest lucru de decenii. Ele îşi desfăşoară armele nucleare tactice pe teritoriul aliaţilor lor', a declarat Putin într-un interviu difuzat la televiziunea rusă, consemnează şi AFP.



Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a ridicat de mult timp problema staţionării de arme nucleare tactice în Belarus, a adăugat Putin.



'Am convenit cu Lukaşenko că vom amplasa arme nucleare tactice în Belarus fără încălcarea regimului de neproliferare', a mai spus preşedintele rus, citat de TASS.



El a precizat că Rusia nu va transfera în fapt controlul acestor arme Minskului.



Rusia are staţionate deja în Belarus 10 avioane capabile să poarte arme nucleare tactice, a menţionat Putin.



'Începând din 3 aprilie, vom începe să antrenăm echipaje. Şi la 1 iulie vom termina construcţia unui siloz special pentru armele nucleare tactice pe teritoriul Belarusului', a adăugat el.



Potrivit lui Putin, decizia a fost motivată de voinţa Londrei de a trimite muniţii cu uraniu sărăcit Ucrainei, aşa cum a evocat recent o responsabilă britanică.



Putin a avertizat că Rusia ar putea recurge la rândul său la acest tip de obuze dacă Ucraina va primi astfel de muniţii.



'Rusia, desigur, are cu ce să răspundă. Noi avem, fără a exagera, sute de mii de obuze de acest tip. Nu le utilizăm deocamdată', a mai declarat preşedintele rus, scrie Agerpres.

