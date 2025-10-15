€ 5.0885
Data publicării: 20:17 15 Oct 2025

Vladimir Putin a semnat o lege care ratifică acordul de cooperare militară cu Cuba
Autor: Doinița Manic

ucraina harta Sursa foto: https://www.freepik.com/, @user17605885
 

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat o lege care ratifică acordul de cooperare militară cu Cuba.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat legea privind ratificarea acordului de cooperare militară cu Cuba, semnat în luna martie a acestui an la Havana și la Moscova, scrie Interfax.

Documentul corespunzător a fost publicat pe portalul oficial de informații juridice.

Ratificarea acordului „va contribui la dezvoltarea și consolidarea cooperării dintre Federația Rusă și Cuba în domeniul militar, va asigura baza juridică necesară pentru stabilirea obiectivelor, direcțiilor și formelor de cooperare militară bilaterală și va garanta protecția intereselor cetățenilor ruși care îndeplinesc sarcini în cadrul implementării acestui acord, împotriva jurisdicției Cubei”, se menționează în nota explicativă.

Cuba, acuzată că a trimis militari să lupte alături de armata rusă în Ucraina

Reamintim că potrivit unei organizaţii guvernamentale ucrainene denumite „I want to live”, Rusia a recrutat cubanezi în perioada 2023-2024. Totodată, în septembrie 2023, o publicație din Miami a relatat cazul a doi cubanezi de 19 ani care au afirmat în înregistrări video că ar fi fost înşelaţi prin Facebook să lucreze ca zidari pe şantiere de construcţii în Ucraina cu armata rusă şi au fost trimişi pe front.

Totuși, acum câteva zile Cuba a dezminţit „categoric” că ar fi trimis militari să lupte alături de armata rusă în Ucraina, precizând că justiţia ţării îi sancţionează pe mercenari.

„Republica Cuba respinge acuzaţiile mincinoase pe care guvernul SUA le difuzează cu privire la o pretinsă participare a Cubei la conflictul militar în Ucraina”, a declarat într-un comunicat Ministerul cubanez de Externe. Cuba „nu este parte la conflictul armat în Ucraina, nici nu participă cu efective militare acolo şi nici în altă ţară”, afirmase Havana.

cuba
rusia
vladimir putin
razboi ucraina
