Vladimir Putin a fost taximetrist: E neplăcut să vorbesc despre asta

Președintele Vladimir Putin a dezvăluit, într-un documentar care urmează să fie difuzat în curând, că a fost șofer de taxi pentru a face față greutăților financiare, scrie The Guardian.

„Uneori, a trebuit să câștig niște bani în plus. Adică să câștig niște bani cu mașina, ca șofer particular. Ca să fiu sincer, e neplăcut să vorbesc despre asta, dar, din păcate, așa au stat lucrurile”, a spus Vladimir Putin în documentarul „Rusia. Istorie recentă”, realizat de canalul Channel One.

CITEȘTE ȘI: Marea Britanie avertizează Rusia asupra consecinţelor unui atac asupra Ucrainei

Guvernul Marii Britanii a avertizat, joi, Rusia că va fi expusă unor „consecinţe severe”, pe termen lung, în cazul unui atac militar asupra Ucrainei, informează agenţia Reuters.

„Orice acţiune a Rusiei de a ameninţa suvernitatea Ucrainei nu doar că ar genera consecinţe severe, ci ar genera consecinţe pe termen lung pentru Rusia", a declarat Ben Wallace, ministrul britanic al Apărării.

Preşedintele SUA, Joseph Biden, l-a avertizat marţi pe omologul său rus, Vladimir Putin, că un atac asupra Ucrainei va genera „consecinţe severe.”

La rândul său, Vladimir Putin i-a cerut lui Joseph Biden, în cursul videoconferinţei desfăşurate marţi, garanţii că NATO nu va continua extinderea spre est şi nu va instala echipamente militare în apropierea frontierelor Rusiei. „Rusia este interesată în mod serios să obţină garanţii juridice credibile prin care să fie exclusă extinderea NATO spre est şi instalarea de echipamente militare ofensive în ţări vecine cu Rusia”, a anunţat Kremlinul, notează Mediafax.

CITEȘTE ȘI: Greșeala pe care o face Occidentul în relația cu Putin. Hartmann: Din 2007 s-au schimbat datele problemei

Invitat la Defense România, H.D. Hartmann, analist de politică externă, a comentat raportarea Occidentului la Federația Rusă, prin prisma recentei întrevederi dintre Vladimir Putin și Joe Biden.

Analistul de politică externă H.D. Hartmann a vorbit, în exclusivitate pentru Defense România, despre greșeala pe care puterile occidentale au făcut-o și continuă să o facă atunci când se raportează la Federația Rusă și la Vladimir Putin:

„Putin își dorește să recreioneze un imperiu euro-asiatic în jurul Moscovei, în jurul Federației Ruse. Acest lucru a fost anunțat de Vladimir Putin, nu ar trebui să fie o surpriză pentru analiștii serioși. Ceea ce se întâmplă azi cu Ucraina nu ar trebui să fie o surpriză. În 2007, la tradiționala conferință de securitate de la Munchen, a avut loc întâlnirea lui Putin cu lumea. A avut un discurs în care a anunțat intenția lui fundamentală de a recrea o Rusie care să fie un imperiu euro-asiatic, enunțând următorul principiu, care e foarte important:

Am stat din 2000 până în 2007, v-am așteptat pe voi, europenii și americanii, să ne tratați pe picior de egalitate, iar acest lucru nu s-a întâmplat. În acel discurs, care a schimbat complet datele problemei, de unde aveam un somn dulceag al unei Rusii decadente, avem un Vladimir Putin care spune: mi-ați creat revoluțiile colorate din fostul spațiu sovietic împotriva înțelegerilor avute, mi-ați creat manifestațiile foarte dure din 2007, mi-ați creat tot felul de probleme, nu v-ați ținut de cuvânt, iar eu, timp de 7 ani, v-am așteptat să tratați Rusia și problemele de securitate cu seriozitate. Voi v-ați bătut joc de mine. De acum s-a schimbat problema.

Singurătatea lui Putin în fața delegației americane nu e semn de singurătate în interiorul Kremlinului(...). Ea simbolizează, de fapt, aceeași linie."