„Din postura noastră de asociație profesională de infrastructură, principalele cuvinte care îmi vine în minte acum sunt: lipsa de predictilitate. Din punctul meu de vedere, această lipsă de predictibilitate e, în continuare, expresia zilei. Dezideratul principal al asociației noastre, Asociația Română a Constructorilor de Autostrăzi, e reprezentat de pactul național pentru autostrăzi. De 30 de ani ne plângem de starea infrastructurii din România și, din punctul meu de vedere, nu facem suficient. Noi considerăm cu tărie, în continuare, că doar printr-un pact public la care să adere absolut toți factorii decizionali, fie că vorbim de Parlament, Guvern, președinție, partide politice, instituții ale statului și companii, putem repune România pe harta marilor investiții. Românii nu mai au răbdare pentru explicații și scuze”, a spus Vlad Vameșu, adăugând: „Acum chiar e un moment important în care trebuie să unim toate forțele pentru a construi autostrăzi.”

„Ați observat că firmele românești sunt un partener corect al statului. Nu întâmplător sunt în topul constructorilor când vine vorba de avansul pe șantiere. În această perioadă de pandemie, am reușit prin eforturi susținute și eforturi proprii să menținem echipele pe șantiere și să păstrăm un ritm bun”, a subliniat acesta.

Ulterior, a spus: „Este extrem de important să înțelegem că plecăm de la aproximativ 900 de km de autostradă. Acesta e o realitate dureroasă pe care încercăm să o schimbăm. Putem împreună să dezvoltăm această țară!”

„Împreună cu colegii mei, dezvoltăm, din punct de vedere tehnic, pactul național la care am făcut referire. Am trimis deja intențiile noastre, le-am exprimat la diferite instituții ale statului, Parlament, Comisii de Transporturi din Senat și Camera Deputaților, Ministerul Transporturilor, CNAIR. În următoarea perioadă, ne vom adresa și partidelor politice. Este foarte important de reținut că acest pact e unul pur tehnocrat, nu are legătură cu culoarea politică. Ne vom adresa tuturor partidelor politice cu reprezentare în Parlament, pentru că e nevoie și de o formalizare. Acest pact nu reprezintă altceva decât un plan coerent, corect întocmit și multianual. Este un angajament care va produce următorul efect, indiferent de cine va conduce instituțiile în următorii zece-20 de ani. Acest plan de dezvoltare a infrastructurii rutiere, respectiv construcția de autostrăzi, trebuie dus la bun sfârșit!”, a spus Vlad Vameșu.

„Modelul polonez poate fi aplicat cu succes și în România!”



„Acest plan trebuie să vină la pachet și cu surse de finanțare. Nu putem să facem infrastructură fără bani. Am identificat un model extrem de interesant, pe care l-am studiat împreună cu colegii mei. Mă refer la modelul polonez, respectiv crearea unui fond de dezvoltare a infrastructurii rutiere care să nu fie dependent de bugetul de stat. La ei acest fond este alimentat din surse de finanțare independente de bugetul de stat și este administrat de banca poloneză. Fondul Național de Drumuri din Polonia este alimentat din taxe diferite, cum ar fi taxa de carburanți, și bineînțeles din fonduri europene. Considerăm cu tărie că un astfel de model poate fi aplicat cu succes și în România!”, a conchis Vlad Vameșu.

Declarațiile au fost făcute în cadrul dezbaterii online „Upgrade Romania: INVESTIȚIILE, „COLACUL DE SALVARE” AL ECONOMIEI?”, eveniment organizat de trustul DC Media Group, din care fac parte DCNewsTV, DCNews, DCMedical, DCBusiness, StiriDiaspora.ro, Spectacola.ro şi DefenseRomania.ro.