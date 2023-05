Virgil Popescu spune că prețul energiei electrice este foarte bun

Preţul de 68 de bani la energie electrică pentru populaţie este unul foarte bun, peste 4,5 milioane de români având un consum în medie de 50 de kilowaţi, ceea ce reprezintă o factură la energie electrică de 35-40 lei, a declarat luni ministrul Energiei, Virgil Popescu.



"Cred că preţul de 68 de bani la energie electrică pentru populaţie este foarte bun. Peste 4,5 milioane de români consumă în medie 50 de kilowaţi. Deci, vorbim de o factură la energie electrică de 35-40 lei, iar încă vreo 4 milioane, deci în total vreo 90% dintre consumatorii din România, se duc în 80 bani. Deci, cred că preţurile sunt atractive. Unde se poate umbla, cred că putem discuta de diminuarea acelui plafon de 1.300 lei acceptat în momentul de faţă la decont şi, împreună cu colegii de la ANRE, ne uităm să vedem exact dacă furnizorii sunt suficient de corecţi încât decontul să vină la preţurile reale din piaţă - şi asta vom verifica în perioada următoare", a afirmat Popescu, la Forumul Energiei, organizat de Financial Intelligence.



Totodată, ministrul Energiei susţine că preţul la gaze naturale ar trebui să fie mai mic de 31 de bani dacă se constată că întreaga cantitate pentru populaţie a fost acoperită din producţia internă, iarna trecută, scrie Agerpres.



"La nivelul gazelor naturale, şi aici trebuie să ne uităm, să vedem dacă întreaga cantitate de gaze naturale pentru populaţie în această iarnă, care a trecut, a fost acoperită din producţia internă, la acel preţ de 150 lei pe MW pentru că, dacă a fost acoperită întreaga cantitate, atunci este evident că preţul nu poate fi de 31 de bani, ar trebui să fie mai jos. Am văzut că au venit facturi de recalculare a preţului, facturi de stornare", a precizat ministrul.

Nu au fost discuţii la Guvern privind plafoanele





Potrivit acestuia, nu au avut loc discuţii la nivelul Guvernului cu privire la modificarea acestor plafoane, însă trebuie purtate discuţii cu privire la scăderea plafonului de 1.300 lei pe MW de decont.



În ceea ce priveşte plăţile către furnizori, ministrul a subliniat că respinge "orice idee că nu există bani pentru pentru aşa ceva".



"Există întârzieri, trebuie să recunoaştem, dar banii sunt, iar odată cu promulgarea taxei de solidaritate şi anunţul tuturor jucătorilor din piaţă că vor plăti această taxă, cred că am rezolvat deja această problemă. Deci, taxa de solidaritate este una din sursele de finanţare a plăţilor către furnizori, plus fondul de tranziţie energetică, care are alimentări din două direcţii: o parte de pe energia electrică pentru diferenţa între preţul de vânzare de la producători şi acea referinţă de 450 lei şi, în fiecare 25 ale lunii, se alimentează şi din taxa offshore de reglementare a preţului la gaze naturale pentru producţia de gaze din Marea Neagră", a adăugat şeful de la Energie.



Referindu-se la exploatarea gazelor din Marea Neagră, ministrul a precizat că aşteaptă decizia finală de investiţii din partea celor de la OMV Petrom în cursul lunii iunie.



"Eu mă aştept, aşa cum toată lumea a promis, ca imediat în cursul lunii iunie să se întâmple acest lucru. Nu cred că este problema la Romgaz. Ei au anunţat că sunt pregătiţi să facă acest lucru. Aşteptăm decizia din partea celor de la OMV Petrom în cursul lunii iunie", a punctat Popescu.

