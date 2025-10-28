Viktor Orbán plănuiește să formeze un bloc anti-Ucraina, împreună cu Cehia și Slovacia

Ungaria dorește să-și unească forțele cu Cehia și Slovacia pentru a forma o alianță sceptică față de aderarea Ucrainei la UE, a declarat pentru Politico un consilier politic de top al prim-ministrului ungar Viktor Orbán.

Orbán speră să facă echipă cu Andrej Babiš, al cărui partid populist de dreapta a câștigat recentele alegeri parlamentare din Cehia, precum și cu prim-ministrul slovac Robert Fico pentru a alinia pozițiile înainte de întâlnirile liderilor UE, inclusiv organizarea de întâlniri premergătoare summitului, a spus consilierul.

Deși o alianță politică fermă este încă departe de a se forma, formarea ar putea împiedica semnificativ eforturile UE de a sprijini Ucraina financiar și militar.

„Cred că va veni - și va fi din ce în ce mai vizibilă”, a declarat directorul politic al prim-ministrului, Balázs Orbán, când a fost întrebat despre potențialul ca o alianță sceptică față de Ucraina să înceapă să acționeze ca un bloc în Consiliul European.

„A funcționat foarte bine în timpul crizei migrației. Așa am putut rezista”, a spus el despre așa-numitul grup Vișegrad 4, format din Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia, într-o perioadă în care Partidul Lege și Justiție era la putere la Varșovia.

Alianța Vișegrad 4 s-a destrămat după invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia, Polonia susținând poziții agresive față de Moscova, iar Ungaria adoptând poziția opusă.

O nouă alianță Vișegrad ar număra trei membri în loc de patru. Actualul prim-ministru de centru-dreapta al Poloniei, Donald Tusk, este ferm pro-Ucraina și este puțin probabil să intre în vreo alianță cu Orbán.