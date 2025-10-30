€ 5.0829
Data publicării: 11:04 30 Oct 2025

Viktor Orban, întâlnire cu Donald Trump. Noi detalii despre reuniunea cu Putin de la Budapesta
Autor: Ioan-Radu Gava

viktor-orban-da-ultimatum-supermarketurilor_44678600 Foto: Agerpres
 

Viktor Orban se va întâlni cu Donald Trump la Casa Albă pe 7 noiembrie

Prim-ministrul ungar Viktor Orban va fi primit de preşedintele american Donald Trump la Casa Albă pe 7 noiembrie, a anunţat joi guvernul ungar, transmit EFE, Reuters și Agerpres.

Pregătirile pentru întâlnire sunt în desfăşurare "de multă vreme", a explicat şeful cancelarului prim-ministrului, Gergely Gulyas, care a precizat că cei doi înalţi oficiali vor discuta despre chestiuni energetice, economice, monetare şi de apărare.

Trump şi Orban, care se consideră aliaţi apropiaţi, vor semna mai multe acorduri la Washington, unele deja pregătite, în timp ce altele vor fi negociate în zilele următoare.

Gulyas a subliniat că Orban "este liderul european care a reprezentat chestiunea păcii cel mai mult timp", lucru pe care îl face şi Trump însuşi.

În acest sens, cei doi înalţi oficiali vor aborda tema păcii în Ucraina, a continuat Gulyas.

Referitor la summitul anulat dintre Trump şi omologul său rus Vladimir Putin, care urma să aibă loc la Budapesta, Gulyas şi-a exprimat speranţa că reuniunea la nivel înalt ar putea avea loc în cele din urmă.

În timpul întâlnirii dintre cei doi lideri de la Casa Albă, va avea loc şi o conferinţă de presă, a adăugat Gulyas.

Orban şi Trump sunt aliaţi apropiaţi, iar şeful guvernului ungar a fost singurul lider european care şi-a declarat sprijinul pentru candidatul republican de atunci în prima sa campanie electorală din 2016 încununată de succes.

