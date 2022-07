Viitorul foreței de muncă, în pericol: Trei din patru tineri nu dețin competențele necesare angajării

Raportul Recovering learning: Are children and youth on track in skills development? [Recuperarea școlară: copiii și tinerii își dezvoltă competențele în mod corespunzător?] cuprinde analize referitoare la dobândirea competențelor în cazul copiilor mici, al copiilor din ciclul primar și al tinerilor.

Datele relevă un nivel scăzut al competențelor în rândul copiilor și al tinerilor din toate grupele de vârstă, tinerii din țările cu venituri mici având cele mai reduse șanse de a deține competențele de care au nevoie pentru a se dezvolta, mai ales în ceea ce privește oportunitățile profesionale viitoare, un loc de muncă decent și antreprenoriatul.

„O generație de copii și tineri inspirați și competenți este esențială pentru prosperitatea, progresul și succesul societăților și economiilor. Cu toate acestea, sistemele de învățământ sunt un eșec pentru majoritatea copiilor și tinerilor din lumea întreagă, care ajung să fie needucați, lipsiți de inspirație și de competențe – o combinație ce duce la lipsa productivității”, a afirmat Robert Jenkins, director pentru educație în cadrul UNICEF.

„Pentru a face față acestei crize, sunt necesare investiții urgente în soluții rentabile și testate care să permită accelerarea procesului de învățare și de dezvoltare a competențelor în cazul generației actuale și al generațiilor viitoare”.

Cu un procent ridicat al tinerilor aflați în afara sistemului de învățământ și cu un nivel scăzut al competențelor dobândite în învățământul secundar, țările din întreaga lume se confruntă cu o criză a competențelor, majoritatea tinerilor nefiind pregătiți pentru actuala piață a muncii, se arată în raport.

Disparitățile profunde înregistrate între țări și în rândul celor care provin din cele mai sărace comunități sporesc inegalitățile. Potrivit raportului, în cel puțin una din trei țări cu venituri mici care au date disponibile, peste 85% dintre tineri nu reușesc să dobândească competențe digitale și profesionale în timpul învățământului secundar.

„Pentru a oferi tinerilor cele mai mari șanse de a motivul pentru care Comisia pentru educație, UNICEF și partenerii săi încearcă să elimine principalele lipsuri în materie de date, inclusiv prin lansarea Contorului mondial al competențelor care contribuie la urmărirea progreselor și la creșterea gradului de conștientizare a competențelor dobândite de tinerii din întreaga lume, astfel încât să putem lua măsuri urgente pentru a ajuta această generație să prospere pe viitor”, a declarat Liesbet Steer, director executiv al Comisiei pentru educație.

Datele din 77 de țări arată că mai puțin de trei sferturi dintre copiii cu vârste cuprinse între trei și cinci ani au un parcurs corespunzător în cel puțin trei din cele patru domenii ale alfabetizării – competențe de scris, citit și socotit, abilități fizice, abilități socioemoționale și abilități de învățare.

În preajma vârstei de 10 ani, majoritatea copiilor din țările cu venituri mici și medii nu sunt capabili să citească și să înțeleagă un text simplu. Aceste abilități sunt fundamentale pentru învățarea și dezvoltarea ulterioară a competențelor, se arată în raport.

Competențele fundamentale de scris, citit și socotit, competențele transferabile, inclusiv abilitățile de viață și cele socioemoționale, competențele digitale, care permit unei persoane să utilizeze și să înțeleagă tehnologia, competențele profesionale, care sprijină tranziția către piața muncii, și competențele antreprenoriale sunt esențiale pentru dezvoltarea copiilor.

Aceste competențe sunt importante și pentru dezvoltarea societăților și a economiilor. Datele referitoare la România din Contorul mondial al competențelor arată că 1.038.197 (48,2%) din 2.152.418 de tineri cu vârsta între 15 și 24 de ani nu au competențe de nivelul învățământului secundar. De asemenea, 791.945 de tineri între 15 și 24 de ani - sau 36,8% din totalul acestora - nu au competențe digitale.

UNICEF și Comisia pentru educație îndeamnă guvernele să ofere o educație de calitate fiecărui copil și să elimine barierele care îl expun riscului de abandon școlar, să evalueze nivelul.

Despre UNICEF

UNICEF este prezent în România și în alte 190 de țări și teritorii pentru a promova supraviețuirea și dezvoltarea copiilor din perioada copilăriei mici până la adolescență. În România, UNICEF lucrează împreună cu actori cheie precum Guvernul, Parlamentul, autorități locale, societatea civilă, sectorul privat, parteneri naționali și internaționali și mass media pentru a asigura accesul tuturor copiilor la educație timpurie de calitate și la școală, pentru protejarea adolescenților și monitorizarea drepturilor copilului, pentru protecție socială și pentru mobilizarea de resurse în beneficiul copiilor.

Pentru mai multe informații despre UNICEF și activitatea sa, vizitați https://www.unicef.org/romania/ro. Urmăriți UNICEF în România pe Facebook și Instagram.

Despre Comisia pentru educație

Comisia pentru educație este o inițiativă globală menită să ofere tinerei generații competențele necesare pentru a se dezvolta și pentru a crea o lume mai echitabilă și mai sustenabilă. Pentru a deschide calea către reformă și investiții mai consistente în educație, analizăm problemele și soluțiile posibile, acționăm la fața locului pentru a testa noi idei în contexte noi și amplificăm demersurile prin crearea unor coaliții la nivel național și global.

Pentru mai multe informații despre Comisia pentru educație și activitatea acesteia, vizitați pagina: https://educationcommission.org/ Urmăriți Comisia pentru educație pe Twitter, Facebook, Instagram și LinkedIn.

