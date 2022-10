Viermii care ar putea salva planeta de plastic

Potrivit cercetătorilor, saliva acestei specii de vierme conține substanțe chimice care sunt capabile să descompună polietilena, un material dur și durabil.

În 2017, echipa a descoperit că această specie de vierme (lepidopteran Galleria mellonella) este capabilă să descompună plasticul (polietilena), iar acum au descoperit cum face acest lucru: saliva conține enzime (care aparțin familiei fenol oxidazei) care poate declanșa rapid degradarea polietilenei la temperatura camerei, potrivit BBC.

Aceste enzime sunt primele și singurele enzime cunoscute capabile să degradeze plasticul din polietilenă fără a necesita pretratare, potrivit Federica Bertocchini, cercetător CSIC la CIB-CSIC (Centrul de Cercetare Biologică), care a condus studiul.

De la poli până la adâncimea oceanelor, plasticul este o problemă majoră de poluare în întreaga lume

În timp ce eforturile de reducere, reciclare și reutilizare a plasticului progresează, există puține opțiuni când vine vorba de polietilenă (PE).

Este una dintre formele cele mai utilizate pe scară largă, cuprinzând aproximativ 30% din producție și este folosită pentru o gamă largă de materiale, inclusiv articole rezistente, cum ar fi țevi, podele și sticle, dar este folosit și pentru pungi și recipiente pentru alimente.

Acest plastic este dens și se descompune foarte lent în natură, deoarece este foarte rezistent la oxigen.

Cele mai multe încercări de degradare necesită ca PE să fie pre-tratat cu căldură sau lumină UV pentru a încorpora oxigenul în polimer.

Echipa spaniolă a descoperit pentru prima dată că viermii de ceară ar putea descompune materialul în 2017, dar în acest nou studiu au descoperit că elementele cheie sunt enzimele din saliva creaturii.

În lucrarea lor, ei arată că acest pas cheie de introducere a oxigenului în polimer poate fi realizat în decurs de o oră de la expunerea plasticului la saliva larvelor.

”Ceea ce credem noi este că enzimele sunt capabile de o versiune accelerată a intemperiilor polietilenei”, a spus dr. Clemente Arias, co-autor de la Consiliul Național de Cercetare din Spania.

Cercetătorii folosesc saliva de la larvele moliei mari de ceară, cunoscute în mod obișnuit sub numele de viermi de ceară.

Viermele ce ceară

Aceste creaturi sunt un dăunător bine cunoscut care atacă și distruge stupii de albine. De asemenea, sunt populare în rândul pescarilor ca momeală și ca sursă de hrană pentru reptile.

Cercetătorii spun că abilitățile distructive ale larvelor atunci când vine vorba de ceară de albine pot oferi o explicație a capacității lor de degradare a PE.

Oamenii de știință cred că ceea ce au descoperit până acum oferă o abordare alternativă promițătoare a degradării biologice și ar putea duce la noi soluții.

”Ne imaginăm că am putea aplica această nouă descoperire a unitățile mari de gestionare a deșeurilor de plastic”, a spus dr. Federica Bertocchini. ”Dar am putea avea și un ”kit” acasă care ne-ar putea ajuta să degradăm propriul plastic.”

