VIDEO Momentul când președintele Ecuadorului este atacat cu pietre și focuri de armă

Mașina președintelui Daniel Noboa a fost înconjurată de un grup de aproximativ 500 de persoane, care aruncau cu pietre în timp ce acesta se deplasa într-un convoi spre provincia Cañar, unde urma să anunțe o serie de proiecte de infrastructură, a declarat Ines Manzano, ministrul Energiei din Ecuador, marți.

Potrivit ministrului, pe mașină au fost găsite ulterior urme de gloanțe, dar Noboa nu a fost rănit în atac.

VIDEO

Un videoclip publicat de președinția ecuadoriană arată sute de oameni de ambele părți ale drumului, mulți fluturând brațele și strigând. Oamenii aruncă cu pietre spre vehicule, lovind și crăpând unele dintre geamuri. În fundal, se aude o voce panicată care avertizează pasagerii să se aplece.

Acuzați de terorism și tentativă de omor după atacul asupra președintelui Ecuadorului

Autoritățile au declarat că cei reținuți vor fi acuzați de terorism și tentativă de omor.

”Trasul focurilor de armă asupra mașinii președintelui, aruncarea cu pietre, deteriorarea proprietății statului – acestea sunt pur și simplu infracțiuni”, a declarat Manzano marți, după ce a depus oficial un raport privind o tentativă de asasinat împotriva lui Noboa, potrivit Reuters. ”Nu vom permite asta”, a adăugat el.

Nu este prima dată când un convoi care îl transporta pe Noboa este atacat. În septembrie, aproximativ 350 de persoane au atacat o coloană de mașini în care se aflau președintele și diplomați în timpul unui protest în provincia Imbabura, potrivit oficialilor.

Autoritățile au declarat că atacatorii au atacat convoiul cu artificii, cocktailuri Molotov și pietre.

Cauza atacurilor la adresa guvernului și președintelui din Ecuador

Atacurile au loc pe fondul tulburărilor din Ecuador, declanșate de declarațiile guvernului că va pune capăt subvențiilor pentru motorină pentru a reduce cheltuielile publice, a stopa contrabanda cu combustibili și a elibera fonduri pentru programe sociale.

În ultimele săptămâni, manifestanții conduși în mare parte de comunitatea indigenă din Ecuador au blocat drumuri și s-au ciocnit cu forțele de securitate, un incident de acum o săptămână soldat cu un civil mort și mai mulți răniți, scrie CNN.