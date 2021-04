VIDEO Incident terorist în Franța. Polițistă înjunghiată în gât. Macron: Nu vom ceda nimic

Parchetul antiterorist francez a anunţat vineri seară că va lansa o anchetă privind asasinarea unei poliţiste de către un bărbat tunisian, incident produs vineri la Rambouillet, oraş situat la aproximativ 60 de kilometri sud-vest de Paris, transmit AFP şi Reuters, scrie Agerpres.



Parchetul antitero a deschis o anchetă asupra asasinării unei persoane deţinătoare de autoritate publică în legătură cu o iniţiativă teroristă şi asociere de răufăcători teroristă.

Ofițerul de poliție înarmat, în vârstă de 48 de ani, a fost înjunghiat în gât, scrie BBC News.

Atacatorul în vârstă de 36 de ani, care ar fi venit în Franța din Tunisia în urmă cu câțiva ani, a fost împușcat și mai târziu a murit în spital.





Surse apropiate anchetei au declarat că autorul atacului comis în faţa unui comisariat de poliţie din Rambouillet a strigat 'Allah Akbar!' în momentul înjunghierii victimei, o poliţistă în vârstă de 48 de ani, au indicat surse apropiate anchetei, relatează Agerpres.



Aflat la locul incidentului, procurorul naţional antiterorist Jean-François Ricard a declarat că procurorii s-au autosesizat având în vedere modul de operare, profilul victimei, dar şi cuvintele rostite de autor în timpul comiterii faptelor.





În lupta angajată contra terorismului islamist, nu vom ceda nimic, a scris preşedintele francez Emmanuel Macron pe Twitter.



Ea era poliţistă. Stéphanie a fost ucisă în comisariatul său din Rambouillet, în ţinuturile deja mortale din Yvelines, a adăugat şeful statului francez, făcând o aluzie la asasinarea profesorului Samuel Paty în 2020 şi a doi poliţişti în iunie 2016 în acelaşi departament din regiunea pariziană.



La rândul său, premierul Jean Castex a afirmat că Republica tocmai şi-a pierdut pe una din eroinele sale cotidiene, într-un gest barbar şi de o infinită laşitate.





O poliţistă a decedat vineri după ce a fost înjunghiată la intrarea într-o secţie de poliţie din Rambouillet, oraş cu 26.000 de locuitori, mulţi dintre ei având locuri de muncă în Paris.



Poliţia a menţionat că atacatorul a decedat, fiind lovit de gloanţele trase de un singur ofiţer de poliţie. Este vorba despre un cetăţean tunisian, în vârstă de 36 de ani, necunoscut serviciilor de poliţie şi de informaţii teritoriale, aflat legal pe teritoriul francez. Faptele s-au produs în jurul orei 12:20 GMT. Poliţista a decedat la locul atacului, în pofida intervenţiei serviciilor de urgenţă, ea suferind o rană gravă la gât.

Franța s-a confruntat cu o serie de atacuri ale radicalilor islamiști în ultimii ani care au costat viața a sute de oameni, scrie france24.com.

Atacul de vineri vine la șase luni după ce un adolescent islamist a decapitat un profesor dintr-o școală din Conflans, un alt oraș apropiat de Paris.

Abordarea extremismului religios, a securității interne și a noțiunilor de identitate franceză sunt probabil probleme importante în alegerile prezidențiale de anul viitor.

???? "Jamais les Français n'ont été autant encerclés par la délinquance et la criminalité. Quand M. Dupond-Moretti dit qu'il est le "ministre des détenus", alors on a la tonalité de ce gouvernement : il assume son laxisme ! Le pays a besoin d'un tour de vis !" #Rambouillet pic.twitter.com/o5IFaTBOn6

????????French police station stabbing: Woman killed in #Rambouillet knife attack. Attacker, a #Tunisian national, was shot dead. Anti-terror prosecutors have taken over the investigation. #France pic.twitter.com/IOwvk5eNjW