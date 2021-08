VIDEO / FOTO cu accidentul din Turcia, soldat cu 14 morţi şi 18 răniţi. Alte accidente grave produse în lume în 2020-2021 (cronologie)

La 8 august 2021, paisprezece persoane au murit şi 18 au fost rănite când un autobuz a pierdut controlul, a ieşit de pe autostradă şi s-a răsturnat în provincia vestică turcă Balikesir. Autobuzul se îndrepta spre Izmir, pe coasta Mării Egee. Printre cei decedaţi se numără şi cei doi şoferi ai vehiculului, care transporta 32 de persoane, relatează Agerpres. Cauza accidentului încă nu este cunoscută. Mai jos vedeți imagini cu acest accident.

