Vezi în ce an a fost construit blocul în care locuiești - Harta interactiva a blocurilor

Harta interactivă a blocurilor este un proiect realizat de Teoalida, un tânăr arhitect din Ploieşti (teoalida.ro).

"Harta interactivă a blocurilor a luat naştere din interesul meu pentru arhitectura comunistă, mai exact pentru programele de locuinţe în masă, plus pasiunea de colecţionat şi analizat date. Un proiect original „Made by Teoalida” realizat în premieră naţională pentru a vă oferi ceea ce primăriile NU oferă oficial. (...)

În ianuarie 2018 am decis să fac o bază de date detaliată la nivel de bloc pentru oraşul meu Ploieşti. Dar guvernul nostru nu oferă liste complete cu blocurile, am fost nevoit să tastez eu toate datele. Rezultatul: un proiect în premieră naţională realizat voluntar (fără dorinţa de a fi plătit în avans).

Timp de 1 an jumate, baza de date era strict pentru blocurile comuniste din Ploieşti, cu adresă, număr etaje şi apartamente, anul construcţiei (estimat) şi coordonate GPS, dar în vara 2019 am adăugat blocurile noi şi riscul seismic (la cererea vizitatorilor) plus distribuţia pe numărul de camere şi planurile blocurilor (idee proprie) şi am început extinderea către oraşele vecine pe care le-am vizitat personal", spune tânărul.

Tot ce ai de făcut pentru a afla în ce an a fost construit blocul în care locuiești este să introduci adresa ta în câmpul special creat.

