Vești bune pentru România! Ministrul Agriculturii anunță că Programul Tomata are rezultate foarte bune / video

Ministrul Agriculturii a explicat, în exclusivitate pentru DC News, care sunt rezultatele Programului Tomata. Potrivit acestuia, producția României a crescut cu 20%, iar exporturile s-au triplat.

„Ce faceți cu Programul Tomata, cu ajutorul pentru legumicultori? Iarăși import masiv de legume, fructe”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„În momentul de față, pentru anul 2023 au fost 22.000 de beneficiari. Ce credeți? Din 22.000 de beneficiari, 9500 sunt cu vârstă sub 41 de ani. Când am identificat lucrul acesta, imediat rotița mea a mers mai departe. Eu am alocat 170 de milioane de euro pentru instalarea Tânărului Fermier, asta înseamnă tineri fermieri sub 41 de ani.

Toți acești bani, care sunt prin Programul Național Strategic, vor fi dați cu punctaj numai pentru partea de legumicultură, adică primesc 70.000 de euro pentru 1000 și 2000 mp de solarii pe care le au, de 35.000 de euro își cumpără echipamente de încălzit și de 35.000 combustibil pentru o perioadă de 3 ani ca să încercăm să producem aproape tot timpul anului legume în spații protejate.

Acesta este programul prin care sunt sigur că în următorii ani vor fi legume în piețe și în magazinele din România, produse în România.

Mai mult de atât, ce beneficii a avut Programul Tomata? Programul a crescut producția cu 20%, importul de tomate în România a crescut decât cu 9%, a crescut consumul de la 38.1 kg la aproape 50 kg de tomate pe cap de locuitor, s-au triplat exporturile de tomată din România.”, a spus ministrul Agriculturii.

„Noi unde exportăm tomate?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Peste tot am exportat. În perioada în care am produs, știu, am avut o discuție cu domnul primar de la Matca, 70% din tomatele care s-au produs la Matca au mers către export.”, a spus ministrul Agriculturii, Florin Barbu, la DC News.

Fermierii, procesatorii și toți cei care vor să investească în agricultura și industria alimentară din România vor putea depune proiecte, din luna octombrie, pentru accesarea de fonduri europene pentru investiții în exploatațiile pomicole, în sectorul zootehnic, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole, modernizarea infrastructurii de irigații și înființarea sistemelor de irigații, crearea/modernizarea infrastructurii rurale și de sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri.

