Premieră în România legată de zahăr. Ministrul Agriculturii a făcut anunțul / video

Ministrul Agriculturii a explicat că România importa zahăr, însă, curând, Fabrica de Zahăr de la Luduș va începe producția de zahăr românesc.

„Vreau să felicit pe acționarii care au cumpărat Fabrica de Zahăr de la Luduș. Este cu capital românesc din acest an pentru că Ministerul Agriculturii a acordat o subvenție mai mare producătorilor de sfeclă de zahăr. Este pentru prima oară în România când Fabrica de la Luduș, în perioada următoare, într-o săptămână, va începe producția de zahăr românesc din sfeclă de zahăr produsă de către fermierii români.”, a spus Florin Barbu.

„Importam zahăr noi?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„90%. Din păcate o spun: 90%”, a spus ministrul Agriculturii.

„Păi și sfecla de zahăr din România?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Dispăruse. Tocmai de aceea am venit cu acest program prin care am dat o subvenție mai mare pentru a reîncuraja fermierii români să poată produce sfeclă de zahăr concomitent și sunt convins că și Fabrica de la Bod și de la Luduș, care am înțeles că au același acționar, vor intra în procesul de retehnologizare. Chiar și-au arătat interesul de a merge pe INVESTALIM, acel program privind procesarea în România.

Eu sunt convins că dacă vom închide anumite circuite prin care vom subvenționa, pe de o parte, Programul Național Strategic Pilonul I de subvenții și cu partea de procesare prin care procesatorii își vor scădea, prin echipamentele pe care le vor instala în baza acestui proiect, cu 50% consumul de energie, eu sunt sigur că lucrurile vor intra într-o normalitate.”, a spus Florin Barbu la DC News.

