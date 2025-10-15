€ 5.0885
Data publicării: 22:04 15 Oct 2025

Veste proastă pentru Familia Regală a Marii Britanii. Ultima mișcare făcută de Meghan Markle
Autor: Doinița Manic

meghan markle Foto: Agerpres
 

Meghan Markle a făcut o mișcare șocantă în cariera sa, ceea ce va fi o veste proastă pentru Familia Regală a Marii Britanii.

Meghan Markle și-a dezvăluit planurile de viitor pe care le are pentru cariera sa – iar acestea, cel mai probabil, nu-i vor impresiona pe membrii Familiei Regale, scrie Mirror.

În vârstă de 44 de ani, Meghan a vorbit despre noul ei proiect în cadrul summit-ului „Cele mai puternice femei din lume”, organizat de Fortune, la Washington. În timpul apariției sale pe scenă, ducesa a abordat mai multe subiecte – inclusiv brandul său As Ever și colaborarea cu Netflix.

Discutând despre parteneriatul cu platforma de streaming, Meghan a dezvăluit și ce intenționează să facă în următoarele luni. Când a fost întrebată dacă serialul ei de pe Netflix, "With Love, Meghan", va avea un al treilea sezon, răspunsul a fost unul ambiguu:

„Specialul de Crăciun va apărea în noiembrie și e unul foarte bun. Am realizat opt episoade în două sezoane – e multă muncă”, a spus ea. 

Ducesa a mai dezvăluit că echipa ei experimentează noi formate de conținut – de la emisiuni mai lungi la videoclipuri scurte:

„Îmi dau seama și cât de mult își doresc oamenii conținut în formate diferite. Așa că, parte din ce testăm acum este: e minunat să te poți așeza și să urmărești o emisiune de 30 de minute, dar cum pot să-ți ofer o rețetă în două minute? Unde pot împărtăși asta cu tine și cum poate crește astfel As Ever? Explorăm toate opțiunile posibile”, a continuat Meghan. 

Posibile noi tensiuni în cadrul Familiei Regale

Planurile lui Meghan de a lansa o serie de videoclipuri pe rețelele sociale, menite să-și extindă imperiul de afaceri, ar putea provoca din nou tensiuni în cadrul Familiei Regale.

Potrivit experților, decizia cuplului Harry și Meghan de a vorbi constant în public și de a critica instituția monarhică a făcut ca unii membri ai Familiei Regale să fie reticenți față de orice proiect mediatic viitor.

Experta în Familia Regală Britanică, Hilary Fordwich, a explicat anterior: „Lipsa persistentă de încredere este principalul motiv pentru care membrii seniori ai Familiei Regale ezită să încerce o reconciliere. Temerea lor este justificată – orice discuție privată ar putea deveni publică sau folosită în scopuri comerciale… [Meghan]… nu are niciun simț al datoriei față de publicul britanic sau față de instituție”.

Veste proastă pentru Familia Regală a Marii Britanii. Ultima mișcare făcută de Meghan Markle
