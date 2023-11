Verişor al lui Elvis Presley, candidat la postul de guvernator al statului Mississippi - Foto / Video

În vârstă de 46 de ani, Brandon Presley a fost timp de şase ani primarul din Nettleton, o mică localitate din acest stat federal situat în sudul Statelor Unite, la doar câţiva kilometri distanţă de locul în care s-a născut 'regele' muzicii rock-and-roll.

'Verişorul meu a crescut chiar la capătul străzii, la Tupelo', a declarat Brandon Presley într-un videoclip de campanie, în care ţine în mână o fotografie cu Elvis, îngălbenită de trecerea timpului.

'Aţi auzit deja, cu siguranţă, vorbindu-se despre el', a adăugat el zâmbind. Politicianul democrat este un verişor prin alianţă cu Elvis Presley, interpretul unor cântece legendare, precum 'Suspicious Minds', 'Jailhouse Rock' şi 'Hound Dog'.

???????? HOJE: Primo de Elvis Presley, Brandon Presley (DEM) tenta derrotar o governador do Mississippi, Tata Reeves (REP), que é o favorito. "Meu primo cresceu perto de Tupelo. Você provavelmente já ouviu falar dele”, disse segurando uma foto de Elvis ao lançar sua candidatura. pic.twitter.com/iOgoNcrggd

Easiest vote I have ever cast! Let’s go @BrandonPresley ????❤️???? pic.twitter.com/FlPbXF7bUr